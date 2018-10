Nicole Kidman diz que casamento com Tom Cruise a protegeu de assédio

“Eu me casei por amor, mas estar com um homem extremamente poderoso me livrou de assédio sexual.” Isso é o que diz Nicole Kidman sobre sua união com Tom Cruise em texto publicado na New York Magazine. A declaração surge após uma grande onda de denúncias de assédio sexual na indústria cinematográfica americana, motivada pelo movimento #MeToo.

Nicole Kidman e Tom Cruise se casaram em 1990, depois de terem se conhecido nas gravações do filme Dias de Trovão, e se separaram em 2001. O casal tem duas filhas.

“Eu me casei muito jovem”, continuou Nicole no texto. “Mas definitivamente isso não foi poder para mim – foi proteção.” Mesmo se sentindo protegida pelo casamento, Nicole ressaltou que passou por alguns momentos difíceis. “Claro que tive meus momentos ‘me too’. Eu quero expor em um artigo? Não. Eles aconteceram no meu trabalho? Com toda certeza”, disse.

Até hoje, o real motivo para a separação da atriz e Tom Cruise não foi revelado. “Agora sou casada com um homem que é meu amor verdadeiro”, disse no texto. Ela é casada com o músico Keith Urban há 12 anos.

Nicole foi escalada para protagonizar um filme sobre os casos de assédio na Fox News. A atriz vai interpretar a jornalista Gretchen Carlson, que se tornou uma das precursoras do movimento #MeToo ao denunciar e processar o fundador e presidente do canal, Roger Ailes, em 2016.