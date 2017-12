Netflix divulga séries que mais provocaram ‘traição’ em 2017

As séries de televisão trouxeram um novo problema para os lares brasileiros: a traição via Netflix. O fenômeno acontece quando o casal combina de assistir juntos a alguma atração. Mas uma das partes acaba avançando no programa sem o companheiro, movido por curiosidade, ansiedade, entre outros motivos. Nesta segunda-feira, o serviço de streaming divulgou quais os maiores “pivôs” de traição entre os brasileiros em 2017.

Confira lista:

1. Narcos

2. 13 Reasons Why

3. Stranger Things

4. Os Defensores

5. Punho de Ferro

6. Sense8

7. Black Mirror

8. 3%

9. Orange Is The New Black

10. Better Call Saul

O serviço de streaming ainda levantou as séries que os brasileiros mais devoraram, saborearam e aproximaram as pessoas. Veja no infográfico a baixo: