Mulheres dirigiram só 3% dos filmes de animação em 12 anos, diz estudo

Um estudo divulgado nesta terça-feira, 11, apontou que as mulheres são minoria quando se trata de animações. De acordo com a pesquisa, promovida pela Universidade do Sul da Califórnia em parceria com a ONG Women in Animation, apenas 3% dos filmes do gênero foram dirigidos por mulheres nos últimos 12 anos – na televisão, o percentual sobe para 13%. Entre mulheres não-caucasianas, a disparidade é ainda maior: apenas quatro dirigiram algum projeto no cinema ou na televisão, todas asiáticas.

A pesquisa ainda revela que a falta de representatividade não está restrita somente aos bastidores e acontece também nas telas. Entre 120 filmes analisados, somente 17% das protagonistas ou coadjuvantes eram mulheres, estatística que cai para 3% quando se trata de não-caucasianas. Na televisão, os números são maiores: 39% das personagens são mulheres, enquanto 12% são não-caucasianas.

Em relação a filmes live-action, as estatísticas caem ainda mais. Enquanto as mulheres produziram 37% dos filmes de animação, elas desempenharam o mesmo papel em somente 15% dos longas feitos com atores.

Apesar disso, o estudo também aponta que as mulheres têm ocupado mais cargos de liderança em grandes empresas de cinema – elas ocupam 50% dos cargos de presidente, vice-presidente sênior, diretor executivo e diretor de comunicação. Entre vice-presidente e coordenador, esse percentual sobe para 68%.