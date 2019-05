Morre Grumpy Cat, gata ‘mal-humorada’ que virou celebridade na internet

Morreu na última terça-feira 14 a gata que ficou conhecida na internet como Grumpy Cat (gata mal-humorada), pela expressão carrancuda que sustentava quase permanentemente. Segundo anúncio publicado nas redes sociais da gata do estado americano do Arizona, cujo verdadeiro nome era Tardar Sauce, ela morreu aos 7 anos, depois de ter complicações decorrentes de uma infecção no trato urinário.

“Estamos de coração partido ao anunciar a perda de nossa amada Grumpy Cat”, disse a nota. “Além de ser nossa bebê e uma integrante querida de nossa família, Grumpy Cat ajudou milhões de pessoas a sorrirem ao redor do mundo – mesmo em tempos difíceis.”

Grumpy Cat se tornou conhecida em 2012, depois que uma foto em que ela aparecia com a famosa expressão de desprezo viralizou. Rapidamente, ela virou um meme, tendo fotos suas replicadas na internet. Segundo a dona do animal, Tabitha Bundesen, a expressão de Tardar Sauce era causada por nanismo felino e problemas em sua mordida – seus dentes da arcada inferior eram mais projetados para a frente do que os da arcada superior.

Grumpy Cat veio a se tornar uma celebridade, com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, fazendo participações especiais em programas e séries de televisão e estrelado o próprio filme, Grumpy Cat’s Worst Christmas Ever (2014), produzido para a TV. Em 2015, ganhou uma estátua no museu de cera de Madame Tussauds, em São Francisco, nos Estados Unidos.