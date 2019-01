Morre, aos 67 anos, o cantor sertanejo José Marciano

Morreu na madrugada desta sexta-feira, 18, o cantor sertanejo José Marciano. O artista tinha 67 anos e sofreu um infarto em sua casa, na cidade de em São Caetano (SP).

Marciano ficou famoso nos anos 70 com a dupla João Mineiro e Marciano e, nos anos 80, comandou um programa semanal no SBT que levava o nome do conjunto. O músico compôs grandes sucessos como Fio de Cabelo, regravada por Chitãozinho & Chororó, além das canções Miragem e Crises de Amor. Recentemente, firmou uma parceria com Milionário (da dupla Milionário & José Rico) para uma dova dupla, chamada Milionário & Marciano.

O anúncio do falecimento foi dado pela assessoria do artista nas redes sociais. “É com imenso pesar que, em nota, confirmamos o falecimento do cantor Marciano, o Inimitável. Nesse momento, agradecemos o carinho de todos e pedimos orações à família”, dizia a mensagem.