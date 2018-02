Monique sugere que Globo ‘abafou’ possível caso de estupro no BBB

A gaúcha Monique Amin sugeriu, em participação no quadro Jogo das 3 Pistas, do Programa Silvio Santos deste domingo, que a Globo tentou comprar seu silêncio a respeito do possível estupro sofrido por ela no Big Brother Brasil de 2012. Numa madrugada no confinamento, depois de uma festa em que ela havia bebido um pouco a mais, o modelo Daniel Echaniz se aproximou sob o edredom. Para muitos que acompanharam a cena ao vivo pela internet ou pelo pay-per-view, os movimentos de Echaniz eram característicos de um ato sexual. À época, ambos chegaram a ser ouvidos pela polícia, mas negaram qualquer relação não consentida. Mais tarde, o caso foi arquivado. Antes, porém, o modelo foi expulso do reality show. Monique, ao sair do programa, foi contratada pela Globo, mas apenas para passar dois anos na chamada geladeira.

“Acho que conheço você da televisão”, disse Silvio Santos, se dirigindo a Monique no começo do Jogo das 3 Pistas com aquela estratégia de se fazer de bobo para que ela diga o que ele quer ouvir. “Eu fui no Big Brother Brasil e na Fazenda, agora, na Record”, respondeu a gaúcha. “E como a Record deixou você entrar na Fazenda?”, ele continuou, na mesma linha. “É que teve uma nova chance para ex-realities. Como a gente já não tinha mais contrato, podia ir”, disse a gaúcha.

“Você teve um contato com a Globo, é isso? De quantos meses?”, quis saber Silvio. “De dois anos”, disse ela. “Mas depois do Big Brother Brasil você fez o quê? Você foi atriz?”, prosseguiu o apresentador. “Eu tentei. Não sei… eles ficaram comigo dois anos na geladeira”, soltou a ex-BBB. “Eles pagaram dois anos para você não fazer nada? Quem você namorou lá?”, provocou o dono do SBT. “Juro que ninguém. Eu fiquei estudando.”

“Mas como uma empresa de televisão contrata uma moça bonita como você, paga salário e você não faz nada?”, cutucou Silvio Santos. “Para abafar o caso?”, disse Monique, pondo a mão sobre a boca. “O que que é?”, perguntou o apresentador. “Ah, Silvio!”

“Então, quer dizer que, para você não falar o que aconteceu, eles deixaram você lá dois anos?”, ele insistiu. “É. Não disseram que era por isso, né?”

A cena está logo no início do vídeo abaixo: