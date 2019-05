Moby se desculpa com Natalie Portman por controvérsia sobre namoro

Envolvido em uma controvérsia com Natalie Portman por causa de uma passagem de seu livro de memórias Then It Fell Apart, Moby resolveu pedir desculpas à atriz. No livro, o músico americano de 53 anos afirma ter saído algumas vezes com a atriz israelense, quase vinte anos atrás, quando ela era ainda uma estudante na Universidade Harvard. Ela, porém, nega que tenha tido qualquer envolvimento com o DJ.

“Com o passar do tempo, eu percebi que muitas das críticas sobre a inclusão de Natalie em Then It Fell Apart são muito válidas”, disse o músico em seu perfil no Instagram. “Também reconheço que foi falta de consideração minha não avisá-la sobre a inclusão dela no livro antecipadamente, e igualmente falta de consideração não respeitar a reação dela.”

Na semana passada, em entrevista à revista Harper’s Bazaar, Natalie afirmou que não namorou Moby. “Fiquei surpresa de saber que ele classificou o curto período em que o conheci como um relacionamento porque minha lembrança disso é um homem muito mais velho sendo assustador comigo”, disse a atriz. Logo depois, no Instagram, Moby rebateu, afirmando que tinha, sim, saído com Natalie. “Não consigo entender por que ela não contaria a verdade sobre o nosso (ainda que breve) envolvimento. A história contada no livro é verdadeira”, disse.

Em seu pedido de desculpas, Moby afirma que respeita Natalie e odeia que pode “ter causado angústia a ela e à família dela”. “Peço desculpas a Natalie e também a qualquer outra pessoa sobre a qual escrevi em Then It Fell Apart sem avisar antes”, disse.

Moby ainda reconheceu que havia uma grande diferença de idade entre eles, mas não admitiu que seu livro traz uma informação errada sobre a idade da atriz – e ainda repetiu o equívoco. “Também aceito que dada a diferença de idade de quase catorze anos entre a gente, eu deveria ter agido de maneira mais responsável e respeitosa quando Natalie e eu nos conhecemos quase vinte anos atrás”, afirmou. No livro, o DJ diz que Natalie tinha 20 anos quando eles se conheceram, em setembro de 1999. Nessa época, no entanto, a atriz, que nasceu em junho de 1981, tinha 18 anos. A diferença de idade entre eles não era de catorze anos, portanto, mas sim de dezesseis.