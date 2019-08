Misterioso, Dony De Nuccio posta que “em breve” voltará à TV

O ex-apresentador da Globo Dony De Nuccio abriu seu Instagram na tarde desta segunda-feira, 12 para responder a dúvidas de alguns fãs e fez mistério ao ser questionado quando será visto novamente na televisão. “Aguarde. Em breve”, escreveu o jornalista.

Depois que pediu demissão da Globo por quebrar código de ética da emissora, Dony pegou um avião e foi descansar no Oriente Médio. O apresentador postou fotos caminhando pelas areias do deserto e em visita a uma loja de antiguidades. No estabelecimento em questão, achou uma lâmpada – em estilo daquela do personagem Alladin – e brincou com seus seguidores: “Se ao esfregar saísse um gênio, o que você pediria?”, escreveu.

Logo começaram a surgir os pedidos – alguns bem inusitados. “Você para mim” , escreveu uma seguidora. “Poder comer hambúrguer todo dia sem engordar”, disse outro.

Porém, outros foram mais incisivos. Um seguidor que, ao que tudo indica, trabalha na Globo, disse: “Trabalhar com você novamente!”. E Dony respondeu: “Agora, só se trocar o crachá”. Mais um fã ainda pediu para ele voltar ao Jornal Hoje – e o apresentador, sem delongas, tascou: “Não gasta pedido à toa, moça… Não é toda hora que um gênio aparece.”

Agora resta saber quando será essa volta e para qual emissora Dony De Nuccio retornará.

Dony afirma que para trabalhar com ele, “só se trocar o crachá” Dony afirma que para trabalhar com ele, “só se trocar o crachá”