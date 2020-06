Milton Glaser, criador do icônico logotipo ‘I <3 NY', morre aos 91 anos

O designer gráfico Milton Glaser, criador do icônico logotipo “I ♥ NY”, morreu nesta sexta-feira, 26, em Manhattan. A causa da morte foi um derrame, confirmada por sua esposa Shirley Girton.

O logo de Nova York foi desenvolvido em 1977 para promover o turismo da cidade. Glaser fez o primeiro esboço dentro de um táxi em giz de cera vermelho, desenhado no verso de um envelope. A imagem fez tanto sucesso que se tornou um dos símbolos da cidade.

Além do logotipo de Nova York, Glaser também criou o clássico pôster de Bob Dylan com cabelos psicodélicos, usado no álbum Bob Dylan’s Greatest Hits, de 1967. Ao todo, o artista desenhou mais de 400 pôsteres publicitários. Suas obras mudaram a cultura visual americana nas décadas de 1960 e 197, sempre utilizando cores vivas.

1/5 Logotivo 'I Love NY' criado por Milton Glaser (//Reprodução) 2/5 Icônico cartaz do álbum 'Bob Dylan's Greatest Hits', de 1967, criado por Milton Glaser (//Reprodução) 3/5 Logomarca da cervejaria Brooklyn Brewery criado por Milton Glaser (//Divulgação) 4/5 Cartaz da Organização Mundial da Saúde contra a Aids feito por Milton Glaser (//Reprodução) 5/5 Arte da abertura do último episódio da série 'Mad Men' criado por Milton Glaser (//Divulgação)

Entre seus outros trabalhos estão um pôster para campanha da Organização Mundial da Saúde contra a Aids, a logomarca da cervejaria Brooklyn Brewery e a animação de abertura do episódio final da série Mad Men, série de TV que fala sobre os publicitários novaiorquinos dos anos 60. Em 2009 ele foi agraciado pelo presidente Barack Obama com a Medalha Nacional das Artes.

Glaser nasceu em 26 de junho de 1929, no Bronx, filho de imigrantes húngaros. Seu pai, Eugene, era dono de uma loja de lavagem a seco e alfaiataria. A mãe, Eleanor, era dona de casa.