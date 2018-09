Os melhores rodízios de carne de Recife

Boi & Brasa

Costela no bafo, picanha no alho, carne de sol e lombinho de javali são alguns dos 25 cortes levados à churrasqueira a carvão, no estilo gaúcho. O bufê de acompanhamentos dispõe de receitas como maionese de batata, polvo ao vinagrete e feijoada. O almoço custa R$ 32,90 de segunda a quinta e R$ 39,90 de sexta a domingo. À noite, o rodízio sai a R$ 32,90 de domingo a quinta e R$ 36,90 às sextas e sábados. Para acompanhar, o cabernet sauvignon chileno Gran Tarapacá 2012 (R$ 89,00) é um dos 200 rótulos de vinho da carta. Avenida Caxangá, 4435, Várzea, ☎ 3036-6237 (400 lugares). 11h30/16h e 18h/0h (sáb. e dom. 11h/23h). Aberto em 2011. $$

Ponteio

Dos 23 cortes assados em churrasqueira a gás, estão entre os mais pedidos a picanha no alho, o bife de chorizo, o carneiro e o surubim. Os garçons também circulam oferecendo acompanhamentos, caso da macaxeira frita. No bufê, com cinquenta variedades, é possível se servir de saladas, sushis e pratos quentes que se alternam diariamente, como o bacalhau ao forno. O rodízio custa R$ 54,90 de segunda a quinta e no jantar de domingo. No restante do fm de semana, sai por R$ 59,90. Avenida Visconde de Jequitinhonha, 138, Boa Viagem, ☎ 3326-2386 (500 lugares). 12h/15h45 e 19h/23h30 (sex. a dom. sem intervalo; dom. até 23h). Aberto em 2001. $$

Sal e Brasa

Da churrasqueira a carvão saem trinta tipos de carne, como javali, carne de sol, picanha ao alho e flé-mignon com parmesão. Já o bufê de acompanhamentos destaca os pescados, com porções de caldeirada, bacalhau gratinado e um sushi bar. Servir-se à vontade custa R$ 39,90, exceto no almoço de domingo, que sai por R$ 46,90. Há apresentações de piano ao vivo (R$ 2,90 o couvert artístico). Avenida Recife, 451-A, Imbiribeira, ☎ 3339-3125 (600 lugares). 11h30/16h e 18h/0h (sáb. e dom. almoço 12h/17h30). Aberto em 2007. $

Spettus

Picanha suína, bife de chorizo e paleta de carneiro estão entre os dezoito cortes que circulam no espeto na unidade do Derby, cujo rodízio custa R$ 70,00 no almoço e R$ 60,00 no jantar. Em Boa Viagem (R$ 119,90 por pessoa), são 22 tipos, e o diferencial está na lagosta dourada na manteiga. Os dois endereços acomodam um bufê com queijos, saladas, sushi e pratos quentes, como o risoto de camarão. Avenida Agamenon Magalhães, 2132, Derby, ☎ 3423-4122 (450 lugares). 12h/16h e 18h/23h (sex. a dom. sem intervalo). Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 1500, Boa Viagem, ☎ 3326-3070 (450 lugares). 12h/16h e 18h30/0h (sex. a dom. sem intervalo). Aberto em 1988. $$$

+ Os melhores endereços gastronômicos de Recife