CAMPEÃO: La Varenne é o melhor restaurante variado/contemporâneo da cidade

Armazém Santo Antonio

É sempre bem recebido o mignon dijon, em que o filé grelhado em manteiga de ervas tem a companhia de linguini de espinafre (R$ 65,00). Mas o maior sucesso da casa ainda é o camarão à marta rocha. Grelhado e depois gratinado, sob catupiry e clara em neve, o crustáceo é entregue ao lado de arroz branco e batata sautée (R$ 145,00, para dois). No fim, quem pede a trilogia brasileira (quindim, pudim de tapioca e cocada) acrescenta R$ 28,00 à conta. Rua Solimões, 344, São Francisco, ☎ 3077-5505 (100 lugares). 19h30/23h30 (sáb. 11h30/15h30 e 19h30/23h30; dom. 11h30/15h30; fecha seg.). Aberto em 2000. $$

Babbo Gourmet

Desgarrada da rede de franquias, a marca agora investe em um mix variado. Assim, sushis, sashimis e pratos quentes de pegada oriental rivalizam com pizzas, massas gratinadas em forno a lenha e risotos. Dá para eleger como entrada uma porção de guiozas de porco (R$ 26,90, oito unidades) e, na sequência, pedir o bife ancho de wagyu guarnecido de arroz e batata frita (R$ 99,00). Rua Silveira Peixoto, 1255, Batel, ☎ 99833-6378 (150 lugares). 11h30/14h30 e 18h30/23h30 (fecha seg. e todo último domingo do mês). Aqui tem iFood. $$

Bobardí

A burrata com tomates salteados, cebola e azeitona preta sobre base de rúcula (R$ 66,00) pode antecipar o principal e a sobremesa. Entre os mais requisitados, figuram o filé-mignon com conchiglioni de pera ao molho de gorgonzola (R$ 78,00) e o bolo de massa, recheio e calda (morna) de chocolate (R$ 38,00). Para este último, a dica é pedir duas colheres e compartilhar. Há uma carta com treze rótulos de gim e, por (a partir de) R$ 37,00, o cliente pode escolher os ingredientes que vão compor um drinque à base da bebida. Avenida Munhoz da Rocha, 757, Cabral, ☎ 3057-3375 (150 lugares). 19h/23h30 (sex. até 0h30; sáb. 12h/15h30 e 19h/0h30; dom. 12h/15h30 e 19h/22h30). Aberto em 2015. $$$

Calabouço

Em ambiente que lembra o cômodo de um castelo, serve massas e pizzas. Destas últimas, boa parte do público volta para provar a cobertura di cuore, em que o disco recebe coração de alcachofra, mussarela, azeitona preta e pimentão vermelho grelhado (R$ 74,80, seis fatias; R$ 84,50, oito fatias). A moranga assada recheada de creme de leite encerra a refeição (R$ 14,00, individual). Rua Mateus Leme, 1000, Centro Cívico, ☎ 32546112 (96 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. 19h/0h30; fecha seg. e dom.). Aberto em 1991. Aqui tem iFood. $$

Cantinho da Bica

A estrela da casa é a costelinha de porco assada. Aos sábados, pagam-se R$ 35,90 por pessoa pelo churrasco acompanhado de arroz, feijão, salada, maionese, farofa e batata frita à vontade. De quarta a sexta, costelinha de porco e borboleta bovina são encontradas no quilo (R$ 38,90). Monta bufê variado de saladas e pratos quentes à vontade (R$ 13,90) e por quilo (R$ 29,90) no almoço de segunda a sexta. Rua João Tschannerl, 1009, Vista Alegre, ☎ 3338-9266 (90 lugares). 11h/14h30 e 19h/22h (seg. e ter. só almoço; sáb. só almoço 11h30/15h). Aberto em 1970. $

Chalet Suisse

A fondue de queijos suíços gruyère, appenzeller e raclette satisfaz duas pessoas (R$ 168,00). Vem com cesta de pães e batatinhas cozidas e pode ser precedida do steak tartare com torradas e chips de batata (R$ 69,00, para dois). Ao percorrer a lista de sobremesas, o dedo para nas peras cozidas escoltadas por sorvete e calda de chocolate (R$ 25,00). Rua Francisco Dallalibera, 1428, Santa Felicidade, ☎ 3364-7889 (140 lugares). 19h30/23h (dom. 12h/15h; fecha seg.). Aberto em 1983. $$$

C La Vie Restaurante

No setor de entradas, a combinação mais escolhida é a burrata cremosa com tomate confitado e pesto de manjericão, para comer com torradinhas (R$ 59,00). A burrata ao molho pesto aparece também no atum fresco picado e temperado com azeite e flor de sal mais gomos de laranja. Custa R$ 32,00 o brownie de Nutella com avelãs caramelizadas e sorvete de creme. Avenida Presidente Taunay, 533, Batel, ☎ 3029-9988 (65 lugares). 12h/14h30 e 19h30/0h (seg. só jantar; sáb. almoço até 15h e jantar até 1h; fecha dom.). Aberto em 2010. $$$

Comedoria Seminário

Ao custo de R$ 17,90 por pessoa ou R$ 39,90 o quilo, visita-se o bufê variado, no qual alguns pratos ganham destaque a depender do dia da semana. O barreado aparece às segundas. Depois há comida árabe, feijoada, especialidades mexicanas e, finalmente, às sextas, churrasco (R$ 19,90 por pessoa). Antes de acertar a conta, o sorvete cremoso é artesanal (R$ 6,00 a porção). Avenida Silva Jardim, 4420, Seminário, ☎ 3308-3037 (60 lugares). 11h30/14h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2013. $

D’Olive Gastronomia

Às quartas, tem ragu de barreado com nhoque de banana-da-terra (R$ 57,80). Fora isso, monta um bufê por quilo a R$ 57,80 de segunda a sexta e R$ 69,80 aos sábados. As sugestões mudam — quem procura frango asiático ao leite de coco, curry e pimentões, para comer com arroz de coco e chutney de manga, deve aparecer na quinta-feira. Rua Schiller, 1952, Hugo Lange, ☎ 3362-8515 (68 lugares). 11h30/14h30 (sáb. até 15h; fecha dom.). Aberto em 2015. $

Estado Puro

No gastrobar de tapas do chef espanhol Paco Roncero a croqueta de presunto cru espanhol (R$ 18,00, três unidades) faz bem o papel de entrada. Depois, o arroz cremoso com funghi, camarão e parmesão é servido em uma panelinha (R$ 44,00). A jarra de 2 litros de sangria deixa a conversa animada (R$ 75,00). Rua Nunes Machado, 68, centro, Complexo The Five East Batel, anexo ao NH Hotel, ☎ 3434-9403 (130 lugares). 12h30/1h (fecha dom.). Aberto em 2017. $$$

Forneria Copacabana

Ainda que dependa da disponibilidade do produto, o tentáculo de polvo espanhol, frito na chapa com batatinhas, pimentões e alho assado, não perde o posto de preferido do público (R$ 65,00). É servido com purê de banana-da-terra, espinafre e gorgonzola mais pupunha grelhado e farofinha de coco. A torta fudge de chocolate com calda de laranja, por R$ 33,00, completa o pedido. Avenida Iguaçu, 2820, Água Verde, ☎ 3234-5787 (190 lugares). 11h30/14h30 e 19h/0h (sáb. 12h/15h e 19h/0h; dom. 12h/15h). Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $$

Ibérico

Mistura elementos da cozinha espanhola e portuguesa. Além da posta de bacalhau ao azeite (R$ 79,00) e da paella de frutos do mar (R$ 69,00), destacam-se os mexilhões cozidos na cataplana (R$ 39,00) e o polvo à galega (R$ 79,00), ambos na companhia de pão português. Os churros de doce de leite (R$ 12,00) e o pastel de tentúgal (R$ 15,00) são um bom pretexto para prolongar a conversa à mesa. Avenida Água Verde, 588, ☎ 3524-2900 (110 lugares). 19h/23h (sáb. 12h/23h; dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2013. $$$

Il Barbuto

O chef Flávio Zan propõe o trio de bruschettas para a entrada, em que é possível escolher entre as coberturas de damasco, queijo brie e mel; queijo gouda, presunto cru e azeite de ervas; ou ainda gorgonzola com redução de azeite balsâmico (R$ 21,00). Na sequência, ele sugere a costelinha de porco assada junto de nhoque de batatas salsa, doce e roxa (R$ 45,00) e o tiramisu (R$ 13,00). Alameda Prudente de Moraes, 1227, centro, ☎ 3016-2152 (45 lugares). 11h30/15h (sáb. 12h/16h; dom. 12h/17h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $$

Imperial

Receitas de perfil caseiro — e preços contidos — atraem uma clientela fiel há mais de meio século. O garçom espanhol Ramiro Gilsobrado é testemunha dessa trajetória desde 1976. Às segundas, por exemplo, ele leva às mesas o prato do dia: virado à paulista com tutu de feijão, couve, torresmo, calabresa, banana à milanesa, ovo frito, arroz e bisteca suína (R$ 19,90, individual). Aos sábados, é a vez da feijoada (R$ 27,90 por pessoa). Do menu à la carte, o filé-mignon à imperial grelhado é guarnecido de aspargos, brócolis, palmito e cogumelos frescos na manteiga mais arroz e batata rústica (R$ 64,30 o médio). Rua José Loureiro, 135, centro, ☎ 3222-1323 (80 lugares). 11h15/15h (fecha dom. e feriados). Aberto em 1966. Aqui tem iFood. $

Limoeiro

A chef Vania Krekniski Maciel serve pratos variados, como parmigiana de carne suína guarnecida de espaguete na manteiga (R$ 39,90). A escolha pode ser seguida por uma torta surpresa de chocolate. São várias camadas de biscoito recheado e pedaços de brigadeiro branco, castanha-do-pará, ganache e lascas de chocolate meio amargo (R$ 17,90). Em garrafa de meio litro, a cerveja artesanal de Morretes (PR) Porto de Cima acrescenta R$ 25,90 (600 mililitros) aos pedidos. Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 669, Cristo Rei, ☎ 3014-8014 (84 lugares). 11h30/15h30. Aberto em 2010. Aqui tem iFood. $

Ohana Batel

Ingredientes orgânicos predominam na composição dos pratos dispostos em bufê, a R$ 50,00 por pessoa para comer à vontade ou a R$ 60,00 o quilo — no fim de semana, os valores mudam: R$ 62,00 e R$ 74,00. Na seleção pautada pela disponibilidade de produtos, o salmão ao molho de maracujá costuma aparecer. O suco de laranja orgânica espremida na hora sai a R$ 8,50. Rua Benjamin Lins, 774, Batel, ☎ 31215051 (60 lugares). 11h30/14h30 (sáb. até 15h e dom. até 15h30. Fecha seg.). Aberto em 2014. $

Old West

O steak tartare de filé-mignon (R$ 58,00) pode abrir caminho para a chegada do camarão à marta rocha (R$ 104,00). Este vai à mesa em uma cumbuca coberta por suflê dourado e na companhia de arroz e batatas fritas, em finas tiras crocantes. Entre os mais de sessenta rótulos de cervejas especiais, cai bem nos copos a paranaense Poderosa IPA (R$ 25,90, 500 mililitros). Rua São Januário, 248, Jardim Botânico, ☎ 3262-9794 (55 lugares). 18h45/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha dom.). Aberto em 1983. Aqui tem iFood. $$

Oliva Gastronomia

O bufê prioriza produtos orgânicos trazidos de uma chácara da região metropolitana de Curitiba e abre mão dos industrializados. Na bancada, alinham-se saladas e pratos quentes a R$ 19,90 por pessoa, ou R$ 35,90 o quilo. Terça é dia de feijoada, às quintas não pode faltar a rabada com polenta e todos os dias tem pudim de doce de leite. Por causa da variedade de legumes e verduras e da oferta de receitas sem carne, os vegetarianos sentem-se acolhidos. Rua da Glória, 343, Centro Cívico, ☎ 3079-0963 (170 lugares). 11h/14h15 (fecha sáb. e dom). Aberto em 2006. Aqui tem iFood. $$

Olivença

No cardápio de inclinação espanhola e portuguesa brilham as tapas à base de frutos do mar, como o polvo à feira, em que nacos do molusco salteados no azeite e salpicados de páprica são guarnecidos de batatas ao murro (R$ 69,00). Também sobressaem os pratos de bacalhau. Na versão crocante (R$ 99,00, para dois), as lascas do pescado ao azeite e cobertas por clara em neve, páprica e gengibre são gratinadas. Para os chegados a degustações, às terças tem rodízio de onze itens e um doce, que pode ser pastel de nata ou churro (R$ 54,00). Rua Teixeira Coelho, 235, Batel, ☎ 30169988 (80 lugares). 18h/0h (sáb. 12h/0h; dom. 12h/16h.; fecha seg.). Aberto em 2013. Aqui tem iFood. $$

Pacifique

A casa mistura sabores mediterrâneos e asiáticos trazidos de países como Tailândia, Vietnã, Itália e França. Na condução de Alberto Enrico Grimme, as visitas ao bufê custam R$ 56,00 o quilo e, para comer à vontade, R$ 35,00. O cardápio muda regularmente e podem aparecer, entre outros, carnes condimentadas, risoto de açafrão, costelinha ao molho barbecue, nhoque ao molho de tomate e pescados empanados em coco ralado. Rua Prefeito Ângelo Ferrário Lopes, 2156, Hugo Lange, ☎ 30950357. 12h/14h30 (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2018. $$

Quintana Café e Gastronomia

Em 2017, o júri destinou a este endereço o título de o melhor restaurante da cidade. O iluminado salão com paredes de vidro é o lugar mais disputado para saborear as receitas da chef Gabriela Vilar de Carvalho. Em sistema de bufê (R$ 69,90 o quilo, ou R$ 42,00 à vontade), ela propõe trinta comidas diferentes, priorizando ingredientes da estação, cereais, grãos e orgânicos. Aos sábados e domingos, a balança é desligada e vale o preço único (R$ 62,00) para buscar na bancada, quantas vezes quiser, pernil de cordeiro assado, arroz turco com especiarias e bolo de laranja de sobremesa. Avenida do Batel, 1440, Batel, ☎ 3078-8944 (100 lugares). 11h30/15h30. Aberto em 2008. $

Restaurante Durski

Em um dos mais refinados restaurantes da cidade, o banquete eslavo é um programa. A R$ 95,00 por pessoa — a única condição é que todos à mesa participem — são servidas em sequência nove especialidades. Tem frango à kiev, charutinho de repolho com costelinha defumada, sopa de beterraba, panquecas em tamanho míni e pierogui. Esse último, recheado de batata e ricota ao molho de carne e linguiça defumada, está disponível também à la carte (R$ 75,00), bem como o mil-folhas de baunilha e frutas vermelhas (R$ 30,00). Avenida Jaime Reis, 254, São Francisco, ☎ 3225-7893 (40 lugares). 19h30/22h30 (sáb. e dom. 12h/15h; fecha seg. e ter.). Aberto em 1999. $$$$

A Sacristia

Na entrada, duas pessoas podem dividir o carpaccio com rúcula, alcaparras e queijo parmesão (R$ 26,00). Depois, a pedida é o turnedô de filé-mignon ao molho roquefort, servido com arroz branco e batata palha ou com espaguete da casa (R$ 126,00, para dois). A partilha continua no sorvete de creme quente com chantili, frutas secas e amêndoas, flambado no conhaque (R$ 28,00). Não cobra taxa de rolha. Rua João Manuel, 197, São Francisco, ☎ 3232-6413 (85 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 0h30; fecha dom.). Aberto em 1976. Aqui tem iFood. $$$

Tartuferia San Paolo

A trufa italiana integra quase todas as receitas da casa. Para começar, o brie empanado ao mel trufado e torradas dá para dois (R$ 47,00). Na sequência, linguine envolto em molho à base de ovos, parmesão e trufa, uma sugestão individual (R$ 68,00). Vale prolongar o tempo à mesa por causa do petit gâteau de doce de leite mais sorvete de mascarpone (R$ 30,00). No empório, dá para comprar azeite, doce de leite, requeijão e louças, entre outros produtos. Rua Saldanha Marinho, 1582, centro, ☎ 3014-9796 (80 lugares). 11h30/23h (dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2017. Aqui tem iFood. $$$

Terrazza 40

Come-se no 37º andar, com uma vista panorâmica da cidade. No cardápio, merecem atenção as receitas italianas e as carnes. Em um dos pratos, o arancini (bolinho de risoto) acompanha filé-mignon grelhado ao molho de gorgonzola (R$ 58,80). O setor de sobremesas é abastecido pela Confeitaria Curitibana, que fica no andar de cima. De lá vem o estação tubo, um red velvet com morangos e chocolate (R$ 25,90). Rua Padre Anchieta, 1287, 37º andar, Bigorrilho, ☎ 3014-0141 (72 lugares). 12h/16h e 19h/0h30 (dom. 12h/22h; seg. a partir das 19h). Aberto em 2013. $$$

Tortuga

O cardápio apresenta 27 variações de filé-mignon — por mês, os clientes consomem 1 tonelada de carne. O espeto à moda da casa é montado com cubos de filé-mignon grelhados, bacon, tomate e cebola — na escolta, esse pedido entrega arroz à grega, banana à milanesa e batata frita (R$ 83,00, 400 gramas). Outra sugestão é o johnson, um filé grelhado com aspargo, champignon e palmito na manteiga mais arroz e batata frita (R$ 110,00, 400 gramas). Rua Manoel Ribas, 702, Mercês, ☎ 33353635 (300 pessoas). 11h/14h40 (dom. até 15h) e 18h/0h (fecha seg.). Aberto em 1980. Aqui tem iFood. $$

Vin Bistro

Nos dias frios, a disputada varanda ganha aquecedores e revestimento de pele para as cadeiras. Um bom ponto de partida são os moules et frites, uma porção de mariscos em molho de vinho branco para comer com batata frita (R$ 57,00, para dois). Na função principal, tem o nome de filé-mignon café paris o bife em manteiga temperada junto de purê cremoso de batata (R$ 79,00, individual). Nos momentos finais, surge um prato de docinhos sortidos em tamanho míni, como brigadeiro de pistache e creme brûlé (R$ 42,00, oito unidades). Rua Fernando Simas, 260, Bigorrilho, ☎ 32253444 (70 lugares). 19h/0h (sáb. e dom. também 12h/15h; fecha seg.). Aberto em 2009. Aqui tem iFood. $$$

Vindouro

A casa mistura pratos de inspiração francesa com brasileira. A porção de seis ostras gratinadas (R$ 48,00) abre o apetite para o filé-mignon em crosta de ervas com nhoque de batata-baroa na manteiga (R$ 86,00, individual) e para o fudge de chocolate com toffee de caramelo e farofa (R$ 20,00). Rua Guarda Mor Lustosa, 129, Juvevê, ☎ 30270700 (120 lugares). 12h/15h (sáb. e dom. até 15h30) e 19h/0h (fecha dom.) Aberto 2009. Aqui tem iFood. $$$

Vó Maria Durski

Idealizado pelo chef Junior Durski, do Grupo Madero, o restaurante apresenta receitas da avó Maria Durski. Em totens de autoatendimento, o cliente monta o pedido a partir de quatro pratos: penne com polpettas ao sugo (R$ 16,90), penne ao sugo (R$ 14,90), parmigiana de lombinho (R$ 12,90) e milanesa de lombinho (R$ 10,90). À parte, as porções de arroz e de feijão custam R$ 3,90 cada uma. A farofa é vendida por R$ 2,90. De sobremesa, tem brownie (R$ 5,90) e brigadeiro (R$ 7,90). Shopping Mueller, ☎ 3013-0827. 11h/22h (fecha dom.). Aberto em 2018.

ALEMÃO

Cantinho do Eisbein

Na tentativa ajudar a clientela — que costuma ficar indecisa diante do cardápio repleto de sugestões —, criou-se um combo que reúne joelho e bisteca de porco, salsichas, repolho-roxo, purê de batata e de maçã, chucrute e maionese (R$ 125,00, para dois). Composto de bisteca frita, salsicha cozida e batata alemã, o aperitivo alemão também pode ser compartilhado (R$ 55,00). Por R$ 32,00 cada uma, o garçom traz as cervejas alemãs Franziskaner e Erdinger. O submarino de Steinhaeger custa R$ 24,00. Avenida dos Estados, 863, Água Verde, ☎ 3023-5155 e 3329-5155 (200 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h30 (dom. só almoço até 15h30; fecha seg.) Aberto em 1986. Aqui tem iFood. $

ESPANHOL

Pata Negra

Duas pessoas podem dividir a paella, oferecida na casa em quatro montagens diferentes: a R$ 65,90 cada uma, dá para escolher entre a de vegetais, de frutos do mar e de carne. Quem pede a de bacalhau paga R$ 78,00. A conversa fica animada à medida que a jarra de 1 litro de sangria é esvaziada (R$ 49,80). Para manter o equilíbrio, vai bem uma porção de churros antes de ir embora (R$ 22,20). Rua Fernando Simas, 23, Bigorrilho, ☎ 30152003 (200 lugares). 11h/23h30 (seg. 17h/23h30; sáb. e dom. 11h30/23h30). Aberto em 2005. $$