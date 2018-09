Os melhores restaurantes orientais da cidade

CAMPEÃO: Taberna Japonesa Quina do Futuro vence em duas categorias

Burgoguí

Coreana radicada no Recife há mais de quarenta anos, Soon Ja Choi apresenta como principal receita do cardápio o burgoguí, tradicional churrasco coreano. São levados à chapa, por exemplo, carne bovina (R$ 79,90), frango (R$ 77,00), shiitake (R$ 104,00) e camarão (105,00). Duas pessoas podem dividir o prato, que chega à mesa guarnecido por missoshiru, arroz, acelga fermentada, amendoim e batata caramelados, broto de feijão e alface. Rua Venezuela, 153, Espinheiro, ☎ 996414129 (80 lugares). 12h/15h e 18h/22h (sex. e sáb. só jantar até 23h; fecha seg.). Aberto em 2002. $

ComAqui / Su Na

O casal de taiwaneses Mário (Chien Chin Te) e Su Na (Cheng Su Na) comanda a casa, especializada em comida típica do seu país de origem, com infuências chinesas e japonesas. Para começar, são sugestões o kombu japonês, uma alga marinha cozida com shoyu e especiarias (R$ 20,00), e o bazan vegetariano, um cozido de arroz moti, shiitake, amendoim e cenoura embrulhados em folha de bambu (R$ 15,00). O bolo de nabo, feito de massa de arroz com nabo ralado cozido em banho maria e depois chapeado, é boa opção de prato principal para dividir (R$ 27,00). Rua Carneiro Vilela, 107, Espinheiro, ☎ 3427- 2327 (24 lugares). 11h30/15h (dom. até 16h; abre com reserva no jantar 18h30/22h). Aberto em 2011. $

Eki

A refeição pode começar pela entradinha roma, que consiste em lâminas de salmão, alcaparras, pimenta-rosa, azeite e molho ponzu, à base de limão (R$ 44,00). Já o combinado do chef reúne doze criações, entre sushis e sashimis, que levam iguarias como enguia e foie gras (R$ 119,70). Shopping Recife, ☎ 3327-2800 (112 lugares). 11h20/22h (dom. 12h/21h). RioMar Shopping, Pina, ☎ 3033-4386 (106 lugares). 11h20/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2003. $$$

Jo Joo Creative Sushi

O cardápio apresenta pratos de diversos países asiáticos, como Japão e Tailândia. O jojo de atum com foie gras confitado pode ser pedido por unidade (R$ 18,00) ou em combo de seis (R$ 64,00). Para compartilhar com uma pessoa, há barriga de salmão com raspas de limão-siciliano, azeite trufado e flor de sal (R$ 44,00). O peito de pato é servido com três texturas de alho-poró (chips, grelhado e purê) e redução de laranja (R$ 71,00). Avenida Dezessete de Agosto, 1649, Casa Forte, ☎ 3019-0444 (85 lugares). 18h30/22h30 (qua. até 23h; qui. até 0h; sex. 11h30/14h30 e 18h30/1h; sáb. 12h/15h e 18h30/1h; dom. 12h/15h30 e 18h30/23h). Aberto em 2013. $$

Kisu

Em um ambiente moderno, a casa oferece receitas asiáticas, com infuências ocidentais, em forma de menu degustação e à la carte. Oferecida apenas no jantar, a degustação traz sete pratos, entre eles o tartare de atum com tempurá de nori (R$ 120,00 por pessoa). Já o cardápio regular lista receitas como uma dupla de tacos crocantes com recheio de lagosta mais salsa criolla, aïoli, cebolinha e gengibre (R$ 33,00). Como prato principal, sugere-se o edi nuts, camarão com crosta de amêndoas, arroz yakimeshi e iogurte grego (R$ 79,90). Shopping RioMar, ☎ 3327-0569 (130 lugares). 12h/23h (quinta até 0h; sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2012.

Kojima

Da cozinha do chef Alexandre Faeirstein saem receitas como as lâminas de salmão recheadas de camarão, nirá e shimeji, levemente maçaricadas e finalizadas com molho teriyaki (R$ 43,00, seis unidades). Duas pessoas podem dividir o salmão em cubos marinados ao molho à base de saquê, finalizado com maionese levemente picante e chips de alho-poró (R$ 44,00). Para o prato principal, as lâminas de atum marinadas em molho de maracujá e saquê, finalizadas com molho de ostra e pimenta-biquinho, saem por R$ 39,00. Rua Ondina, 141, Pina, ☎ 3328-3585 (120 lugares). 19h/0h (qui., sex. e sáb. até 1h). Aberto em 1997. $$

Nirai

A casa funciona em esquema de rodízio. O cliente tem à disposição dezenove opções de pratos da culinária chinesa, a exemplo do yakissoba de carne e de frango e do frango xadrez. Também oferece 52 itens japoneses, que levam camarão, atum, salmão e kani, entre outros ingredientes típicos. Entre as receitas estão o djô de salmão e o roll fladélfa. Custa R$ 36,99 por pessoa no almoço e R$ 47,99 no jantar. Rua das Creoulas, 260, Graças, ☎ 3222-2299 (150 lugares). 11h30/15h30 e 18h/23h. Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 2045, Boa Viagem, ☎ 3326-8080 (240 lugares). 11h30/15h30 e 18h/23h. Aberto em 2010. $

Sumô

A terceira casa do chef André Saburó tem inspiração no Japão pop, mais colorido e jovem. Esse espírito se refete no cardápio, com algumas criações inventivas, caso da tsuki-dashi, entrada preparada com beterraba, lâminas de pepino agridoce e frutos do mar disponíveis no dia, entre peixe, camarão e polvo (R$ 10,90). Entre os pratos principais, o yakimeshi de camarão é elaborado com ovos, cenoura, cebola e cebolinha, além do crustáceo, acrescidos de shoyu temperado (R$ 58,90). Rua Xavier Marques, 87, Afitos, ☎ 3426-8272 (136 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. 17h30/23h; fecha seg.). Aberto em 2004. $$

Sushi Yoshi

A casa pertence ao chef do ano, André Saburó. Entre as especialidades estão a colina de atum, com doze fatias de sashimi do peixe seladas e regadas com azeite de ervas e shoyu temperado com cebola, gengibre e gergelim preto (R$ 78,90). É possível intercalar as fatias com salmão, sem custo. Outra opção de entrada, a sopa de missô reúne camarão grelhado, shiitake, tofu, cenoura e acelga (R$ 22,90). Na seção de combinados, o big yoshi consiste em treze peças preparadas com salmão, atum, peixe branco (dourado, arabaiana ou camurim), kani, camarão, polvo e cebola empanada (R$ 37,90). Rua Padre Luiz Marques Teixeira, 155, Boa Viagem, ☎ 3462-2748 (50 lugares). 18h30/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha dom.). Aberto em 1997. $$

Sushi Yunika

A refeição pode começar pelo carpaccio de vieira, com fatias fnas do molusco regadas a azeite de trufas e fnalizadas com raspas de limão-siciliano, for de sal e ovas de massagô (R$ 49,00). Para a etapa seguinte, o fusion nishiyama (R$ 65,00) combina doze peças, entre elas o niguiri de salmão maçaricado, arrematado por molho à base de missô, quinoa crocante e for de sal. Na seção de pratos quentes, a lula em tubo recheada com cogumelos é grelhada em azeite de ervas e vem à mesa sobre cama de purê de abóbora japonesa (R$ 49,00). Estrada do Arraial, 2350, Tamarineira, ☎ 3132-4103 (90 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. 12h/23h; fecha seg.). Aberto em 2016. $$

Ta San Yuen

O endereço é conhecido pelas versões de yakissoba. A de frango, carne bovina, camarão miúdo, presunto, acelga, cenoura e chuchu custa R$ 53,00 e serve quatro pessoas. O cliente também encontra no cardápio frango frito no alho e óleo e frango desossado empanado (R$ 42,00 a porção de cada um). Ambos podem ser guarnecidos por arroz com ovo, ervilha e presunto (R$ 18,00) e satisfazem quatro comensais. Rua Quarenta e Oito, 623, Espinheiro, ☎ 3427-9300 (280 lugares). 11h/14h30 e 18h/22h30 (sex. e sáb. almoço 11h30/15h; dom. 11h/16h e 18h/22h). Aberto em 1982. $

