+ CAMPEÃO: O melhor italiano de Curitiba é o Barolo Trattoria

Caliceti di Bologna

Há 46 anos, a mesma família de ascendência bolonhesa opera este tradicional restaurante abastecido com pastifício próprio. No salão principal, o carpaccio de carne (R$ 32,00) abre caminho para pratos principais do naipe da paleta de cordeiro assada e acompanhada de legumes cozidos no vapor (R$ 156,00) e do nhoque recheado de gruyère junto de bracciola de vitelo (R$ 106,00) — ambos em quantidade suficiente para duas pessoas. Vários tipos de massa feitas a mão, carnes e acompanhamentos são vendidos por quilo do empório anexo, para comer na hora ou levar. Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1365, Batel, ☎ 3223-7102 (180 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (dom. 11h/15h; fecha ter.). Empório Gourmet (24 lugares). 9h30/19h30 (dom. 9h/15h; fecha ter.). Aberto em 1972. Aqui tem iFood. $$

Campania Ristorante

O chef Rafael Strujak sugere ao cliente começar pela berinjela à parmigiana (R$ 23,00) e ir em frente com o espaguete de frutos do mar, uma mescla de polvo, mexilhão, lula, berbigão e camarão ao alho e óleo, vinho branco, pimenta dedo-demoça e salsinha (R$ 58,00). Como alternativa, propõe o pappardelle ao ragu de ossobuco, em que a peça é assada com legumes por quatro horas, até descolar do osso (R$ 42,00). O semifreddo de amêndoa e calda de chocolate põe um ponto final na refeição (R$ 18,00). Não cobra taxa de rolha. Alameda Prudente de Moraes, 1265, centro, ☎ 3013-2009 (65 lugares). 12h/15h e 19h/23h30 (dom. só almoço até 15h30; fecha ter.). Aberto em 2006. $$

Cantina do Délio

Na cantina de Délio Canabrava dificilmente a clientela pula a etapa inicial, quando as bruschettas de caponata, de tomate e de mussarela de búfala (R$ 28,00, três unidades) abrem alas para os pratos principais caprichados. O filé-mignon ao molho escuro de carne e vinho tinto, com tagliatelle verde na manteiga, é uma pedida individual (R$ 70,00). A mesma massa, contudo, na versão tradicional e puxada em um mix de legumes, escolta a paleta de cordeiro e compõe um prato para dividir (R$ 139,00). Peça duas colheres para compartilhar também a torta banoffee (R$ 15,00 a fatia). Rua Itupava, 1094, Alto da XV, ☎ 30780010 (190 lugares). 11h30/15h e 18h/0h (dom. só almoço até 16h). Aberto em 2006. Aqui tem iFood. $$$

Ernesto Ristorante

Quem prova o tentáculo de polvo crocante com purê de ervilhas frescas e azeite (R$ 45,00) costuma voltar ao restaurante de Dudu Sperandio para repetir a dose. Mas não é só por causa da entrada que a casa alimenta clientes fiéis. Entre os pratos principais, um dos mais escolhidos para dar sequência ao jantar é o fettuccine finalizado dentro de um queijo grana padano flambado e que recebe um toque de trufas negras. A massa vem acompanhada de filé-mignon puxado no mesmo molho (R$ 85,00). A panacota com calda de frutas vermelhas acrescenta R$ 23,00 à conta. Rua Myltho Anselmo da Silva, 1483, Mercês, ☎ 41415477 (62 lugares). 19h30/23h30 (sex. e sáb. até 0h30; fecha dom. e seg.). Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $$$

Famiglia Fadanelli

A visita ao bufê de antepastos, que contabiliza R$ 11,90 a cada 100 gramas de queijos, frios e outras entradinhas, ajuda a ganhar tempo até a chegada da paleta de cabrito desossada e assada na manteiga e alecrim com batatas coradas, brócolis ao alho e talharim. O prato é montado em três tamanhos: R$ 59,00 (individual), R$ 119,00 (para dois) ou R$ 155,00 (para quatro). Avenida Manoel Ribas, 5667, Santa Felicidade, ☎ 3372-1616 (200 lugares). 12h/15h30 e 19h30/23h (ter. a sex. só jantar; dom. só almoço). Aberto em 1992. Aqui tem iFood. $$$

Gianfranco Massas

Quem não se contenta com o couvert grátis (pão e berinjela) pode acrescentar à espera uma porção de polenta frita (R$ 19,00). Na lista de pratos principais predominam as massas de fabricação própria em quantidade generosa, para dividir. O pappardelle ao molho ferrari entrega a pasta fresca e larga em molho de tomate com filé-mignon picadinho ao molho de queijos (R$ 85,00). Em garrafa de 1 litro, a cerveja da casa está disponível nas versões IPA (R$ 28,00), pilsen (R$ 16,00, 1 litro) e pale ale (R$ 21,00). Rua Senador Batista de Oliveira, 155, Jardim das Américas, ☎ 3266-2605 (130 lugares). 11h30/14h e 19h/22h30 (sáb. e dom. almoço até 15h; fecha seg.). Aberto em 1999. Aqui tem iFood. $

Jamie’s Italian

A luz natural e o bosque colado ao salão principal valorizaram o espaço da unidade curitibana do restaurante de Jamie Oliver. O linguine com camarões ao molho de tomate, erva-doce, pimenta dedode-moça e um toque de vinho branco (R$ 69,00) e o penne ao molho de cogumelos (R$ 54,00) figuram entre os pratos principais. Com calda de chocolate amargo e sorvete de caramelo salpicado de flor de sal, o brownie é decorado com pipoca caramelizada (R$ 24,00). Shopping Pátio Batel, ☎ 3020-3402. 12h/23h (sex. até 0h; sáb. 11h30/0h; dom. 11h30/22h). Aberto em 2018. Aqui tem iFood. $$$

La Campanella

A salada orgânica de verduras e grãos (R$ 9,00) precede um dos quinze tipos de massa de pastifício próprio. Exemplos de especialidades da casa são o tagliatelle ao ragu de ossobuco (R$ 20,00) e o turnedô de alcatra ao molho de gorgonzola com nhoque frito na manteiga de sálvia (R$ 39,00). Para a sobremesa, torta de limão (R$ 8,00). Shopping Alpha Mall Graciosa, Pinhais, ☎ 3667-06700. 9h/18h (sáb. e feriados até 15h30; fecha dom.). Aberto em 2013. $$

La Pasta Gialla

As duas unidades da rede de Sergio Arno em Curitiba funcionam sem intervalo entre o almoço e o jantar. A qualquer hora, portanto, dá para saborear a costeleta de cordeiro ao molho de hortelã guarnecida de purê de mandioca (R$ 83,00 individual). Entre as massas, o ravióli que tem o nome da casa é recheado de mussarela e recebe molho de tomate e manjericão (R$ 65,00). Para fechar, serve crepe de mascarpone e amêndoas com calda de laranja e sorvete de creme (R$ 22,00). ParkShoppingBarigüi, ☎ 3317-6910 (72 lugares). 12h/23h (sáb. até 0h; dom. até 22h); Shopping Pátio Batel, ☎ 3020-3656 (86 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. até 22h). Aberto em 2008. Aqui tem iFood. $$

Lellis Trattoria

A generosa porção da salada à moda do lellis — um mix de alface, escarola, agrião, tomate, palmito e salsão, para dois, a R$ 49,50 — dá uma pista de que os pratos da casa, mesmo quando divididos, são feitos para o público se fartar. Pelo fusili ao molho de quatro queijos mais sugo, mussarela e parmesão gratinado, junto de filé-mignon grelhado, pagamse R$ 150,00. Rua Gonçalves Dias, 51, Batel, ☎ 3242-9320 e 3244-7943 (180 lugares). 11h30/15h30 e 19h/1h (sáb. e dom. almoço até 17h; dom. jantar até 0h). Aberto em 1999. Aqui tem iFood. $$$

Mamma Carmella

Massas e molhos artesanais dão o tom nesta cantina com quase quatro décadas e receitas que alimentam duas pessoas. Inabalável no lugar de prato preferido da clientela, antes de chegar à mesa o fusilli ao sugo — com pedaços empanados de filémignon e cobertura de queijo — vai ao forno para gratinar (R$ 98,00). Antes, prove o antepasto de berinjela temperada com picles, manteiga e pão (R$ 20,00, para dois ou mais). Avenida Anita Garibaldi, 1754, Cabral, ☎ 3254-2484 (50 lugares). 18h/23h (sáb. 11h30/15h30 e 18h30/23h; dom. 11h30/15h30). Aberto em 1979. $$

Mangiare Felice

Em porção para dividir, o fusilli mangiare é um dos pratos mais solicitados: dois escalopes de filé-mignon à milanesa aos molhos sugo e quatro queijos recebem por cima uma porção de massa caseira gratinada com parmesão (R$ 127,50). Também para dois, o espaguete de frutos do mar leva molho de tomate fresco, lula, vôngole, marisco e camarão (R$ 132,50). A unidade da Augusto Severo, no Centro Cívico, tem perfil de pizzaria. Sempre escolhida, a margherita de oito pedaços custa R$ 52,00. Rua Rocha Pombo, 397, Juvevê, ☎ 3252-8866 (100 lugares). 11h30/15h e 19h/1h (sáb. 11h30/17h e 19h/1h; dom. até 0h). Fecha segunda. Mais dois endereços. Aberto em 1995. Aqui tem iFood. $$

Osteria Capitolina

A pedidos, o afamado risoto terra cota é preparado para duas pessoas na panela de barro com frutos do mar (cavaquinha, camarão-rosa, lula). Custa R$ 210,00. Outra sugestão, só que individual, é o nhoque ao sugo gratinado com mussarela de búfala e parmesão (R$ 51,00). Na companhia de sorvete de creme, a torta de chocolate, sem trigo e à base de amêndoa, ovo, manteiga e açúcar, soma R$ 31,00 à conta. Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 638, Ahú, ☎ 3079-8545 (75 lugares). 11h30/14h e 19h/23h (sáb. e dom. almoço 12h/16h; dom. só almoço; fecha seg.). $$$

Osteria Donna Lena

Entretêm o paladar até a chegada dos principais as bruschettas de linguiça blumenau, tomate e manjericão e pasta de berinjela e ervas (R$ 28,90, três unidades). Na sequência, o cordeiro churrasqueado é escoltado por tagliatelle com alho-poró e alho negro (R$ 76,90). Morangos cozidos em caramelo de vinho tinto enchem a taça de sobremesa, junto de sorvete de creme (R$ 17,90). De terça a sexta, serve menu de almoço (entrada, prato e sobremesa por R$ 40,00). Rua Recife, 220, Cabral, ☎ 3022-5392 (42 lugares). 11h45/15h e 19h/23h (ter. a sáb.); 19h/0h (sex. e sáb.); 11h45/15h30 (dom.). Aberto em 2016. $$

Pantucci Trattoria

Envolto em massa folhada, para comer com geleia de damasco e noz-pecã, o queijo brie assado é uma das primeiras paradas no cardápio (R$ 29,90). Para ladear o bife à wellington — um corte alto de filé-mignon com cogumelos embrulhado em massa folhada, assado e servido ao molho de vinho tinto —, vai bem o nhoque salteado na manteiga. Tudo por R$ 68,90. Rua Barão de Guaraúna, 553, Juvevê, ☎ 3205-3883 (65 lugares). 11h30 às 14h (seg. a sex.); 19h às 23h (ter. a sáb.); 11h30 às 15h00 (dom.). Aberto em 2013. Aqui tem iFood. $$

Pescara Cucina Italiana

Instalada no sobrado antigo que durante muito tempo abrigou o também italiano Sapor Itália, o restaurante de pegada mediterrânea tem administração familiar. No balcão recheado de antepastos sortidos, como sardella, sardinha defumada e pães quentinhos (R$ 39,00), a clientela se diverte antes da chegada dos pratos principais. O espaguete negro, por exemplo, acompanha mariscos, lulas e camarões cozidos no papelote (R$ 79,00). Avenida Iguaçu, 1270, Rebouças, ☎ 3042-8004 (50 lugares). 19h/22h30 (sáb. também 12h/14h30; fecha dom. e seg.). Aberto em 2017. Aqui tem iFood. $$$

Ponte Vecchio

O medalhão de filé-mignon ao molho branco sedoso e salpicado de pimenta- rosa pode acompanhar espaguete na manteiga e sálvia (R$ 58,00). Ainda entre os vinte tipos de massa de fabricação própria, o tortelli recheado de abóbora custa R$ 44,00 e também é salteado em manteiga e sálvia. No papel de entrada, a burrata com calda morna de cranberry custa R$ 39,00. Rua Benjamin Constant, 331, centro, ☎ 3264-7193 (50 lugares). 11h30/14h30 (sáb. e dom. 11h30/15h). Aberto em 1992. $$

Porcini Trattoria

Da cozinha envidraçada saem diversas massas preparadas na casa. O ravióli de carne suína e bovina, salsão e espinafre, ao molho de shiitake, shimeji e cogumelode- paris, satisfaz duas pessoas (R$ 107,00). Em versão sem carne, a mesma massa recheada de aspargos frescos salteados e pinhole mais molho de nata custa R$ 102,00. Rua Buenos Aires, 277, Batel, ☎ 3022-5115 (140 lugares). 12h/15h e 19h/0h (dom. 12h/16h; seg. 19h/0h). Aberto em 2009. $$$

Porta Romana Trattoria

O bufê de antepastos merece a visita. A R$ 100,00 o quilo, a mesa exibe trinta itens, entre queijos, embutidos, bacalhau marinado em azeite e vários tipos de conserva à moda italiana. Entre os principais, quem pede o prato porta romana degusta quatro especialidades: lasanha verde à bolonhesa, rotolo e rondelli de funghi e ricota e sofioti de queijos cremosos (R$ 41,00 o individual; R$ 69,00, para dois). Por R$ 18,00 as bananas flambadas com conhaque, escoltadas por sorvete de creme, podem encerrar a refeição. Avenida Manoel Ribas, 4330, Mercês, ☎ 3335-4344 (120 lugares). 12h/14h30 e 19h/23h (fecha dom. e seg.). Aberto em 1980. Aqui tem iFood. $

Restaurante Anarco

O restaurante de Ilsa Artusi Agottani começou em um box e hoje tem salão próprio — e quem se dispõe a ir até o empório anexo escolhe o vinho que vai acompanhar a refeição, pelo preço da prateleira. O tinto chileno Ventisquero Reserva Carmenère, por exemplo, custa R$ 55,90. Do setor de massas, o pappardelle com medalhão de filé-mignon e pesto cremoso (R$ 67,90) pode ser precedido pelo couvert italiano, um mix de tomates cereja e seco, presunto cru, rúcula, mussarela de búfala e molho pesto, para petiscar com pedacinhos de broa (R$ 39,90, para dois). Mercado Municipal (Avenida Sete de Setembro, 1865), boxe 339, centro, ☎ 3264-1764 e 3029-6154 (120 lugares). 11h30/15h50 (sáb. até 16h; dom. até 15h; fecha seg.). Aberto em 1991. Aqui tem iFood. $$

Ristorante Mangiatto Bene

O empresário Nelito Antônio Simão costuma saudar a clientela logo na entrada. Da cozinha, os fartos preparos sempre são escoltados por fettuccine ou nhoque. Entre as carnes, o fumegante filé-mignon à parmigiana exibe uma camada dourada de mussarela gratinada. Chega à mesa em porção para uma (R$ 57,00) ou duas pessoas (R$ 98,00). Rua João Gava, 545, São Lourenço, ☎ 3252-9287 (150 lugares). 12h/14h e 18h/23h (sáb. e dom. somente almoço; fecha seg.). Aberto em 1994. $

Scavollo

Nas noites de sexta e sábado o jantar se dá ao som de piano de cauda. As massas feitas na casa são apresentadas em oito versões, e cada porção tem quantidade suficiente para duas pessoas. Pelo conchiglioni de camarão ao molho de nata e especiarias pagam-se R$ 109,00. O mesmo tipo de massa em formato de concha, só que recheada de brie, gouda, provolone e gorgonzola, acompanha o medalhão de filé-mignon ao mascarpone (R$ 135,00). Rua Emiliano Perneta, 924, centro, ☎ 3225-2244 (200 lugares). 19h/23h (sáb. até 23h30). Aberto em 1984. Aqui tem iFood. $$$

Spaghetto Ristorante

Quem pede o medalhão de filé-mignon ao molho de queijos parmesão, gorgonzola, prato e mussarela escolhe um dos dez tipos de massa para acompanhar (R$ 94,00 o quilo). Por uma lasanha verde à bolonhesa pagam-se R$ 55,00: camadas de massa à base de espinafre são intercaladas com molho bechamel, mussarela e molho de carne moída. Todos os preparos satisfazem duas pessoas, que também podem dividir os profiteroles de sorvete de creme e calda de chocolate (R$ 17,00). Rua Visconde do Rio Branco, 1302, centro, ☎ 3013-1294 (120 lugares). 11h30/14h e 19h/23h (fecha seg.). Aberto em 1988. $

Terra Madre Ristorante

Quem comanda a cozinha é o chef italiano Simone Brunelli. Para começar, Brunelli propõe carpaccio de polvo escoltado por salada de batatas (R$ 49,00, para dois). Na sequência, um tradicional espaguete à carbonara (R$ 44,00). Todo sábado no almoço o menu giro d’Italia apresenta uma sequência de pratos clássicos a R$ 65,00 por pessoa, com couvert, entrada e principais. Esse menu muda toda semana. Anexa, uma loja de vinhos da Grand Cru tem mais de 2 000 rótulos de tintos e brancos, que podem ser consumidos no local ao preço da prateleira mais R$ 15,00 de rolha. Rua Desembargador Otávio do Amaral, 515, Bigorrilho, ☎ 3335-6070 (50 lugares). 19h/0h (sáb. 12h/15h30 e jantar até 1h; dom. só almoço 12h/15h30; fecha seg.). Aberto em 2005. $$

Trattoria Marcolini

A identidade italiana do restaurante se expressa nas carnes e massas servidas sem intervalo entre almoço e jantar, a partir das 11h30. Por R$ 39,90 cada uma, os garçons levam à mesa especialidades do tipo polpettone com fusilli e lasanha à bolonhesa. A casa abre logo cedo, e desde às 7h30 o balcão começa a ser preenchido de comidas típicas, a exemplo dos cannoli de ricota e zabaione (R$ 12,00 cada um), que, se pedidos para comer na hora, fazem bom par com o expresso (R$ 5,00). Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1181, ☎ 3322-9362 (56 lugares). 7h30/22h (seg. 7h30/22h; dom. e feriados 8h/21h). Aberta em 1996. $