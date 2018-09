Se o Barolo é considerado o “rei dos vinhos”, a trattoria que presta homenagem a esse símbolo italiano poderia se candidatar ao posto de “rainha das massas”. As pastas secas e recheadas produzidas pela marca dominam o cardápio e as mesas nos seus dois endereços. Do total de pedidos, sempre elaborados em porções fartas para duas pessoas e servidos al dente, elas aparecem em cerca de 90%. E os clientes têm uma preferida: a conchiglia com recheio de camarão e molho san marino, um mix de queijos e do mesmo crustáceo usado na massa (R$ 134,80). O prato costuma registrar 2 000 solicitações por mês. Para quem gosta de variar, não faltam opções. Vinte e quatro tipos de massa — incluindo duas integrais e uma sem glúten — podem ser mesclados a 28 molhos. A matriz: dois pisos e decoração que remete à Itália O espaguete à carbonara (R$ 107,90) figura entre as combinações clássicas. Na ala das sugestões mais substanciosas, formadas por carne e pasta, está o filé-mignon ao molho de mostarda com ravioloni de queijo, tomate seco e aspargo (R$ 133,90). Da mesma região do Barolo, o Piemonte, o tinto Boeri Barbera d’Asti (R$ 115,90) integra a carta de vinhos, que soma 185 rótulos. Para a sobremesa, peça o tiramisu (R$ 20,90). Avenida Silva Jardim, 2487, Água Verde, ☎ 3243-3430 (185 lugares). 12h/14h30 e 19h/0h (sex. jantar até 0h30; sáb. 12h/15h30 e 19h/0h30; dom. só almoço até16h); ParkShopping Barigüi, ☎ 3402-1017 (150 lugares). 12h/15h30 e 18h30/23h (sex. jantar até 0h; sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h). Aberto em 1999. Aqui tem iFood. $$

2º lugar: Caliceti di Bologna

3º lugar: Terra Madre Ristorante