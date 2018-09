Os melhores restaurantes de comida brasileira em Belo Horizonte

+ CAMPEÃO: Xapuri é eleito como o melhor restaurante brasileiro/regional de BH

Alguidares

Ao todo, onze opções de moqueca preenchem o cardápio do restaurante, dedicado à culinária baiana. Além da mais pedida, feita com camarão (R$ 166,00, para duas pessoas), há versões como a vegana, de coco com banana-da-terra (R$ 90,00, para duas pessoas). A dupla de cocadas branca e preta (R$ 12,50) feitas na casa é a dica de sobremesa. Rua Pium-í, 1037, Anchieta, ☎ 3221-8877 (145 lugares). 12h/15h e 19h/0h (seg. só jantar; sáb. sem intervalo; dom. 12h/18h). Aberto em 1996. $$$

Dona Lucinha

Nas duas unidades, o gosto e a cultura alimentar dos tempos coloniais de Minas Gerais são lembrados do salão à cozinha. Há a possibilidade de saborear a refeição no bufê, com entradas, saladas, pratos quentes, doces, queijos, licores, café e chá (R$ 55,00 por pessoa na Rua Padre Odorico e R$ 59,00 na Rua Sergipe), ou pedindo pelo menu. Para essa segunda opção, uma sugestão é o prato criado em homenagem aos rios do Vale Jequitinhonha, composto de tilápia no fubá, arroz com salsinha e alho, pirão de peixe e banana-daterra flambada na cachaça (R$ 27,80). Rua Padre Odorico, 38, Savassi, ☎ 3227-0562 (100 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sáb. 12h/16h e 19h/23h; dom. 12h/17h). Mais um endereço. Aberto em 1990. $$

Maria das Tranças

O frango é a estrela da casa, que cobra preço fixo (R$ 58,00) e serve diferentes receitas com a ave. A versão caipira, feita com fubá de moinho d’água, e o frango ao molho pardo são campeões de pedidos. Ambos caem bem com a farofa na manteiga (R$ 7,20) e com o angu (R$ 3,80). Para petiscar, a moela cozida em caldo de frango e finalizada com cebola (R$ 19,00) tem boa saída. Na filial da Savassi os preços são mais altos. Rua Estoril, 938, São Francisco, ☎ 3441-3708 (356 lugares). 11h/22h (dom. até 18h). Mais um endereço. Aberto em 1950. $

Paladino

É localizado em uma área verde de 30 000 metros quadrados, e os temperos, ervas e flores que compõem as receitas são retirados da própria horta. Como entrada, o torresmo de barriga vem acompanhado de pasta de berinjela e geleia de pimenta (R$ 46,00). O filé moça mais bela (R$ 138,00, para dois), grelhado ao molho de cogumelos, chega com legumes assados e arroz cremoso de alho-poró. Avenida Gildo Macedo Lacerda, 300, Braúnas, ☎ 3447-6604 (300 lugares). 11h30/0h (sex. e sáb. 11h30/1h; dom. 11h30/17h; ter. só almoço 11h30/15h; fecha seg.). Aberto em 2002. $$

