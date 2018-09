As melhores padarias da capital mineira

Bagueteria Francesa

Entre os pães de fermentação natural, produzidos artesanalmente, está a baguete francesa (R$ 15,80 o quilo em sua versão tradicional). Outros dez sabores dão toques especiais à receita, entre eles o de gorgonzola com nozes, o de brie com damasco e o de torresmo. Os preços variam entre R$ 24,90 e R$ 43,90 o quilo. Na linha de pães doces estão o de goiabada (R$ 24,90 o quilo) e o brioche feito com cachaça (R$ 39,90 o quilo). Avenida Santos Dumont, 201, centro, ☎ 3879-3822. 6h/19h (fecha dom. e feriados). Aberto em 2014.

Boníssima

Os pães de fermentação natural são destaque. O que é feito com farinha orgânica, por exemplo, sai a R$ 27,39 o quilo, mesmo preço do 100% integral. Entre as mais de vinte variedades de patê há o de frango com abacaxi (R$ 58,19 o quilo), o de berinjela (R$ 47,79 o quilo) e o de ervas (R$ 42,79 o quilo). Na seara dos doces, a torta de morango custa R$ 54,89 o quilo. Avenida Raja Gabaglia, 220, Gutierrez (50 lugares), ☎ 3296-5300. 6h/23h (dom. até 22h). Mais dois endereços. Aberto em 2001.

Cum Panio

Esta que é uma das melhores padarias da capital tem à frente o casal Luciana Martins e Camilo Lima. Cerca de cinquenta tipos de pão são assados a partir de diferentes técnicas de fermentação e processos de preparo. As baguetes de levain (R$ 8,50 a unidade) e o pão de pera fresca, damasco e amêndoa (R$ 60,00 o quilo) são dois destaques. Vendido nas opções normal (R$ 35,00 o quilo) com azeitona ou castanha (R$ 45,00 o quilo de cada um), o aerado pain d’antan é um dos mais pedidos. Rua do Ouro, 292, Serra (12 lugares), ☎ 3225-5246. 11h/19h30 (sáb. 11h/15h; fecha dom., seg. e feriados). Aberto em 2004.

Du Pain

A cada fornada o aroma toma conta dos corredores do Mercado Central e atrai a clientela em busca de pães como o de cacau com chocolate amargo e castanha (R$ 22,00 a unidade) e a ciabatta caprese, que leva tomatinho, queijo e manjericão (R$ 49,90 o quilo). Originário da região de Provence, no sul da França, a receita do fougasse (R$ 16,00 a unidade) ganha o acréscimo de queijo do Miguel, da Serra da Canastra. A influência francesa também é marcante nas embalagens biodegradáveis importadas que mantêm a umidade adequada do pão. Mercado Central, Avenida Augusto de Lima, 744, loja 288, centro, ☎ 3267-9740. 8h/18h (dom. até 13h; fecha seg.). Aberto em 2016.

Pão & Companhia

Dos fornos da padaria saem aproximadamente 70 quilos de pão de queijo todos os dias (R$ 51,00 o quilo). De fermentação natural, os pães de nozes e de figo custam R$ 40,10 o quilo. Das 100 receitas disponíveis, cerca de sessenta ficam expostas no bufê por quilo (R$ 64,90), entre elas a broa de fubá de canjica, o bolo de nozes e o croissant. O expresso para acompanhar sai a R$ 4,90. Rua Francisco Deslandes, 715, Anchieta (50 lugares), ☎ 3287-7022. 6h/21h (fecha dom.). Mais dois endereços. Aberto em 1982.

Vianney

A nova receita de pão de queijo, com pedacinhos de queijo no recheio, custa R$ 44,90 o quilo e já é um dos carros-chefe. A baguete francesa de fermentação natural sai a R$ 28,98 o quilo). Destaque entre os doces, a rosca adélia (R$ 29,98 o quilo), leva leite condensado e leite fresco. Rua Aimorés, 155, Funcionários (60 lugares), ☎ 3227-2071. 6h/23h. Aberta em 1992.

