Três lugares para comer espetinho em Belo Horizonte

Bar da Esquina

O espaço é carregado de história e funciona onde foi construída a primeira cervejaria de Minas Gerais, a Rhenânia, no início do século passado. Da cozinha, saem delícias como a maçã de peito com mandioca na manteiga de garrafa (R$ 33,00) e o furai de frango (R$ 35,00), que leva iscas crocantes com molho tártaro. Para bebericar, há opções como a caipirinha (R$ 12,50) e as cervejas Serramalte e Brahma Extra (R$ 10,90). Rua Sergipe, 146, Boa Viagem (350 lugares), ☎ 3224-1772. 11h30/1h (dom. a qua. 11h30/0h). Aberto em 2013.

Butchery BBQ & Drinks

Em novo endereço, a casa mantém a preparação de espetinhos na grelha aliada a uma programação de música ao vivo de quarta a domingo. Para comer, destacam-se as opções de carne bovina da raça angus envoltas em bacon (R$ 7,00 a unidade). As cervejas ficam disponíveis em versões long neck, como a Budweiser (R$ 6,00), a Heineken (R$ 8,00) e a Corona (R$ 10,00). O chope pilsen Läut Beer custa R$ 4,00. Avenida Sinfrônio Brochado, 1457, Barreiro (150 lugares), ☎ 3785-2486. 18h/1h (ter. até 0h; sex. até 2h; sáb. até 3h; dom. 15h/22h). Aberto em 2015.

Steak Me

Inspirado nos antigos frigoríficos do Meatpacking District, em Manhattan, o estabelecimento aposta em versões de espetinho tradicionais (frango, salsichão, coração e mussarela; R$ 7,00 a unidade) e opções mais sofisticadas, como a almôndega de fraldinha feita com carne bovina angus (R$ 9,00). Para beber, há cervejas long neck como Stella Artois (R$ 7,00), Wäls (R$ 9,00) e Corona (R$ 12,00). Alameda Oscar Niemeyer, 951, Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3646-4436. 17h30/0h (seg. e ter. até 23h; fecha dom.). Aberto em 2014.

