Bares para beber bons drinques em BH

Nimbos

Ponto forte da casa, a seleção de drinques inclui clássicos como o negroni (R$ 24,00) e criações originais, a exemplo do omg! best tea ever (rum, chá-preto, maracujá, hortelã e limão; R$ 18,00). Para acompanhar a bebida, a barriga de porco servida com picles e chuchuzinho custa R$ 28,00. Rua Alagoas, 608, Savassi (52 lugares). Não tem telefone. 18h/0h (sex. e sáb. 18h/1h; fecha dom., seg. e feriados). Aberto em 2017.

Santeria

Com decoração descolada, o bar prepara drinques de nomes sugestivos. Um deles é o demônio, que levando o limão-cravo, pau de canela, mel e vodca (R$ 20,90). Já o divino mescla uva, conhaque, licor de pêssego e vinho do Porto (R$ 23,90). Para comer, há porção de coxinha de rabada por R$ 26,80. Rua Fernandes Tourinho, 385, Savassi (100 lugares), ☎ 98645-4464. 19h/2h (sex. e sáb. 20h/3h; dom. 18h/1h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2015.

Santuário

O bartender prepara os drinques a bordo de uma Kombi ano 1969 estacionada na porta do bar. São exemplos de coquetel o mojito e a piña colada (R$ 17,90 cada um). Do cardápio faz sucesso o goulash (carnes de boi e de porco cozidas, temperadas com páprica picante, linguiça defumada, acompanhado de pão de sal, R$ 29,90). Às sextas, há MPB e pop rock ao vivo; e rock aos sábados. Praça Capela Nova, 122, loja 1, Minas Brasil (120 lugares), ☎ 99208-4950. 17h/0h (sáb. a partir das 16h; dom. 11h/19h; fecha seg.). Aberto em 2015.

