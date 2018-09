Onde encontrar bons chocolates em Belo Horizonte

Confiserie by Cynthia Geo

A chocolateria tem entre os destaques o bombom de cookie com Nutella (R$ 299,00 o quilo), a torteleta de framboesa (R$ 12,00) e o éclair de chocolate (R$ 9,00). O espaço abriga uma casa de chás, onde é possível saborear também o folhado de haddock (R$ 7,50) e o croissant de salmão defumado, rúcula e cream cheese (R$ 18,00). Rua Boa Esperança, 111, Carmo Sion (12 lugares), ☎ 3297-8976. 9h/18h (sáb. até 13h; fecha dom.). Aberto em 2004.

Degryse Chocolates

O tradicional endereço prepara receitas próprias, desenvolvidas pelo casal Ernestina e Bertrand Degryse — ela, mineira e ele, belga, a mesma origem dos chocolates utilizados nos produtos. Entre as opções de bombons há o de limão e o de caramelo (R$ 29,00 cada 100 gramas). Sob encomenda, o bolo de chocolate (R$ 100,00 o quilo) pode ser feito com ganache amarga e ao leite. Na loja, a fatia é vendida por R$ 11,00 (100 gramas). Rua Orenoco, 130, Carmo Sion (15 lugares), ☎ 3227-4202. 9h/18h (sáb. até 14h; seg. a partir das 12h; fecha dom.). Aberto em 1998.

Fany Bombons

A torta de chocolate (R$ 106,00 o quilo) é o item mais famoso do cardápio. Com recheio de brigadeiro, ela ainda leva uma camada de chocolate trufado sob a massa molhadinha. É possível encomendá-la até em uma versão com 120 pedaços (R$ 840,00). Na ala das trufas são seis sabores, entre os quais o de chocolate branco com amêndoa e o de uísque (R$ 6,00 cada um). Rua Pium-í, 1636, Sion (21 lugares), ☎ 3227-2445, 10h/20h (dom. e feriados 11h/19h). Mais dois endereços. Aberto em 1983.

Lalka

O nome da nonagenária loja vem do idioma polonês, a mesma origem do fundador, Henryk Grochowski: lalka significa boneca. Todos os produtos são de fabricação própria, incluindo o chocolate, que não leva conservantes nem gordura hidrogenada. A bala azedinha de maçã (R$ 5,90, 100 gramas) é uma das especialidades, assim como o bombom de cereja ao licor e a casquinha de laranja coberta com chocolate (R$ 17,00, 100 gramas). Avenida do Contorno, 1875, Floresta, ☎ 3222-5439. 9h/20h (dom. e feriados 11h/18h). Mais quatro endereços. Aberto em 1925.

