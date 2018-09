Uma seleção de cervejarias e choperias na capital mineira

+ CAMPEÃO: Juramento 202 tem a melhor carta de cervejas de BH

Ateliê Wäls

A impressionante edificação reúne fábrica de cerveja, sala de barricas para envelhecer a bebida, loja e bar-restaurante. Há 21 torneiras com tipos diferentes de chope produzido ali mesmo, entre os quais o Georg e Little King (double IPA) e o Gateau Imperial Stout (russian imperial stout), por R$ 13,90 o copo. Para comer, vale pedir a coxinha recheada com rabada e agrião, feita com massa de abóbora (R$ 28,00, oito unidades). Rua Gabriela de Melo, 566, Olhos d’Água (400 lugares), ☎ 3197-2450. 17h/0h (sex. 17h/1h; sáb. 12h/1h; dom.12h/19h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Baiuca

A cada três meses, o cardápio ganha uma novidade, a exemplo do pastelzinho caipira (R$ 25,90, seis unidades), recheado de feijão-preto com pernil e linguiça. Mas a grande pedida continua sendo a feijoada de sábado (R$ 79,90), que serve três pessoas. Entre as cervejas produzidas pela Backer, a Belorizontina é uma pilsen que sai a R$ 13,90. O chope, também da marca, custa R$ 8,90. Rua Piauí, 1884, Funcionários (120 lugares), ☎ 3225-5602. 11h/0h (dom. 12h/18h; seg. 11h/15h). Aberto em 1997.

Brüder Butiquim BH

A casa conta com seis rótulos de cerveja próprios, produzidos pela Cervejaria Brüder, de Ipatinga, no Vale do Aço. Entre eles, figuram a indian pale ale (R$ 18,00, 600 mililitros) e a american red lager (R$ 14,00, 600 mililitros). A lista de petiscos, todos vendidos a R$ 12,00, inclui o pastel de angu (cinco unidades) e o miniquibe (oito unidades). A conversa é embalada por música ao vivo e DJ. Rua Pium-í, 726, Cruzeiro (160 lugares), ☎ 99262-6470. 19h/3h (fecha seg. a qua. e dom.). Aberto em 2016.

Café Viena Beer

Orgulha-se de dizer que possui a maior carta de cervejas da América Latina, com 1 250 rótulos. Nesse imenso cardápio estão, por exemplo, a lager alemã Stammgast (R$ 29,90), a belga escura Gulden Draak (R$ 89,90) e a produzida na casa, a lager Café Viena (R$ 18,90). Para harmonizar com as bebidas, sai da cozinha a porção que leva salsichão, joelho de porco assado e fatiado mais cebola (R$ 47,90). Avenida Contorno, 3968, Funcionários (250 lugares), ☎ 3221-9555. 11h/1h (sex. e sáb. até 2h; fecha dom.). Aberto em 1999.

Cervejaria Capa Preta Tap House

Há dez torneiras de cerveja artesanal. Entre as mais cobiçadas estão a Melon Collie IPA (R$ 3,60 o copo de 100 mililitros) e a Diesel, no estilo double IPA (R$ 4,40 o copo de 100 mililitros). Da cozinha sai o fish and chips (filé de tilápia marinado em limão e sal, empanado na farinha panko e servido com batata frita e molho tártaro de picles, R$ 32,00). Alameda Oscar Niemeyer, 975, Vila da Serra, Nova Lima (60 lugares), ☎ 3517-5525. 17h30/22h (qua. a sex. até 0h; sáb. 12h/0h; dom. 12h/20h; fecha seg.). Aberto em 2018.

Growleria de Arte

Este mix de galeria de arte com choperia atende a freguesia com oito torneiras de chope e quarenta opções em garrafa, todos de cervejarias locais. Entre as mais pedidas está a Infernus, uma IPA vermelha da Piranhas Companhia Cervejeira (R$ 12,00 o copo de 300 mililitros). Para acompanhar, a pizza curry flower traz mussarela e queijo minas curado, molho de tomate caseiro, couve-flor na manteiga com curry, gorgonzola, cebola-roxa, parmesão e orégano (R$ 15,00). Rua Sergipe, 629, Savassi (100 lugares), ☎ 3261-2683. 18h/0h (sáb. 16h/0h; fecha de dom. a ter.). Aberto em 2018.

Hofbräuhaus

Os mesões de madeira e o lustre gigantesco, copiado do original alemão, dão o tom germânico ao ambiente. O cardápio, abrasileirado, tem porção de dadinhos de tapioca (R$ 24,00) e joelho de porco assado e pururucado, servido com bolinho de pão, salada de batata, chucrute e molho de cerveja Dunkel HB (R$ 129,00). As canecas de chope (de até 1 litro) vêm com cervejas produzidas ali mesmo, seguindo a Lei da Pureza Alemã. A lager de 300 mililitros custa R$ 10,90; a dunkel (escura) e a weiss (de trigo) saem por R$ 11,50. Avenida do Contorno, 7613, Lourdes (350 lugares). Não tem telefone. 11h30/14h30 e 18h/0h (sáb. 12h/0h; dom. até 17h). Aberto em 2015.

Jacinta

O ambiente é descontraído e a seleção das cervejas prioriza os rótulos locais. Um deles é o Jacinta Ipa Querida, cerveja clara e refrescante que sai a R$ 10,00 o copo de 285 mililitros. Para comer, tem joelho de porco, assado no forno e passado na fritadeira para pururucar, acompanhado de molho de compota de jabuticaba com bacon e tomates tostados (R$ 78,00). Rua Grão Pará, 185, Santa Efigênia, ☎ 99795-7171 (124 lugares). 18h/1h (sáb. a partir das 12h; dom. 12h/17h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2018.

Krug Bier

Possui sete tipos de chope e quinze de cerveja. O chope pilsen não filtrado sai por R$ 8,00. O IPA da cerveja Rancor custa R$ 10,00. Para acompanhar, vale pedir o mix de carne com picanha, frango, costelinha e mandioquinha frita (R$ 75,00). Na programação de música ao vivo, há samba e pagode às quintas, sertanejo às sextas, pop rock aos sábados e ritmos variados no domingo. Rua Major Lopes, 172, São Pedro (400 lugares), ☎ 2535-1122. 11h/1h (dom. 15h/22h). Aberto em 2009.

Pinguim

A filial da famosa choperia de Ribeirão Preto (SP) fica em uma charmosa casa tombada da década de 1950. O chope Antarctica (R$ 9,00), sempre tirado com colarinho cremoso, pode fazer companhia à picanha na chapa, levada à mesa com batata frita e anéis de cebola (R$ 72,00). Rua Grão Mogol, 157, Sion (450 lugares), ☎ 3282-2007. 11h/1h (qui. a sáb. 11h30/1h; dom. 11h/18h). Aberto em 2006.

Plataforma Albanos de Cervejaria

Originária de Ribeirão Preto, serve chope pilsen (R$ 7,50), além das versões session IPA, english pale ale e irish dry stout (R$ 10,00 cada um). Para acompanhar, cai bem o bolinho de canjiquinha recheado com costelinha e barbecue de cerveja (R$ 25,50). Rua Pium-í, 611, Anchieta, ☎ 3281-2644 (220 lugares). 17h30/0h (sáb. a partir de 12h; dom. 12h/17h; fecha seg.). Mais um endereço. Aberto em 1996.

Protótipo

Após uma reforma, a casa ganhou mais bicos de chope e uma área ao ar livre. A oferta de cervejas, que soma 180 alternativas, inclui a Protótipo IPA Santê V2 (R$ 29,90) e a premiada Dama Pilsen, de Piracicaba (SP), que sai por R$ 21,90. Entre os comes, o sanduíche suingue suíno leva pão australiano e blend de carne de porco com bacon, provolone, cebola caramelada e abacaxi grelhado (R$ 32,00). Rua Professor Galba Veloso, 206, 2º piso, Santa Tereza (170 lugares), ☎ 3566-0396. 18h/23h30 (sex. 18h/0h30; sáb. 16h/1h30; dom. 16h/22h30). Aberto em 2016.

Redentor

O chope tradicional da casa é o Brahma, claro e escuro (R$ 11,50, 380 mililitros), mas há opções artesanais, nos estilos pale ale, trigo e session IPA (R$ 11,50 cada uma). Do cardápio, faz sucesso a pancetta à pururuca acompanhada de pesto e paçoca de couve (R$ 38,00. Na programação de música ao vivo, segunda é dia de bossa e jazz ao vivo; terça, de chorinho; e quinta, de bossa, samba e choro. Rua Fernandes Tourinho, 500, Savassi (240 pessoas), ☎ 3284-1175. 11h/0h (qua. e qui. até 1h30; sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2003.

Seu Romão

A carta de cervejas e chopes possui mais de 100 rótulos, com destaque para as opções artesanais mineiras, como o chope Mangifera (R$ 16,00, no estilo IPA), produzido pela Cervejaria Aeon. Para acompanhar as bebidas, o local investe em boas opções de petiscos. O despachadinho leva à mesa uma costelinha defumada ao molho de jabuticaba acompanhada de cestinha de queijo e bolinhos de batata-baroa com mussarela (R$ 62,00). Rua São Romão, 192, Santo Antônio (120 lugares), ☎ 3504-4563. 17h30/0h30 (sáb. 12h/0h30; dom. 12h/22h; fecha seg.). Aberto em 2010.

Stadt Jever

A casa é um dos ícones cervejeiros de Belo Horizonte e trabalha com dez opções de chopes artesanais da Wäls. Entre eles, figuram o verano, que tem estilo pale ale e custa R$ 9,50 (300 mililitros). Para comer, fazem sucesso os pratos típicos alemães, como o joelho de porco com chucrute acompanhado de batata assada ou frita (R$ 59,90). Avenida do Contorno, 5771, Savassi (180 lugares), ☎ 3223-5056. 18h/1h (qui. até 2h; sex. e sáb. até 3h). Aberto em 1983.

Templo Cervejeiro Backer

Entre os dezesseis rótulos de chope Backer que saem das biqueiras, são festejados o double IPA Tommy Gun e o imperial red ale Corleone, ambos por R$ 17,80 a caneca com 400 mililitros. A cerveja pale ale (R$14,10) harmoniza bem com o beer style (R$ 63,00): linguiça suína cozida na cerveja e finalizada na brasa, acompanhada de batatas baby ao molho chimichurri. Rua Santa Rita, 220, Olhos d’Água (250 lugares), ☎ 3288-3068. 11h30/15h e 18h/0h (ter. só almoço 11h30/15h; sex. e sáb. 11h30/1h; dom. 11h30/16h; fecha seg.). Aberto em 2014.

Uaimií

Com estilo europeu e um espaçoso balcão, a casa oferece cervejas de fabricação própria, feitas em uma fazenda em Itabirito. Entre as versões tradicionais se destaca o chope lager (R$ 9,50, 300 mililitros), mas são as opções sazonais que chamam mais atenção, casos da double IPA e do chope stout com uísque (R$ 16,00 cada um). Os petiscos também vêm direto da roça, entre eles a carne de lata com pão de queijo (R$ 38,00). Rua Grão Mogol, 1176, Sion (60 lugares), ☎ 3285-3435. 17h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2014.

