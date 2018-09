Os melhores cafés de Belo Horizonte

+ CAMPEÃO: Oop Coffee é eleito o melhor café da cidade

A Cafeteria

Rebatizado após levar por décadas o nome de uma marca de café, o ponto vende itens como o expresso tradicional (R$ 5,00) e o expresso mineiro, servido na xícara untada com doce de leite (R$ 6,20). Entre as comidinhas, a broa de fubá com queijo custa R$ 4,50). Rua Antônio de Albuquerque, 489, Savassi (120 lugares), ☎ 3245-1189. 8h/22h (dom. 10h/17h; seg. 9h/19h). Aberto em 1996.

Academia do Café

Possui a própria fazenda de produção de café em Campos Altos, no Triângulo Mineiro, e acaba de ganhar uma nova unidade na Savassi. Lá, os clientes podem optar pelo café no refil. O serviço, que custa R$ 12,00, funciona assim: ao levar a própria caneca, o cliente pode servir-se no local e saborear o líquido, feito de hora em hora na prensa francesa. Entre os cafés, o pau de óleo tem sabor cítrico, bom para ser extraído no método Kalita, que acentua a acidez (R$ 8,50 a xícara). O sanduíche minas, elaborado com pão artesanal dourado na chapa com manteiga e recheado de queijos canastra e prato custa R$ 15,00. Rua Grão Pará, 1024, Funcionários (40 lugares), ☎ 32238565. 9h/20h (sáb. 10h/18h; dom. 11h/18h). Mais um endereço. Aberto em 2013.

Café com Letras

Misto de café e bar, é um dos portos seguros da boa música ao vivo na cidade: shows de jazz e de música instrumental ocorrem aos domingos na unidade da Savassi e às quartas na casa instalada no CCBB. Para os amantes de café, a sugestão é o foam (R$ 8,80), expresso com leite vaporizado, chocolate branco e calda de chocolate. Quem busca uma bebida mais refrescante pode ir de drinque de verão (R$ 12,50), feito com cerveja, limão e sal. Praça da Liberdade, 450, Funcionários, ☎ 3267-9929 (120 lugares). 10h/21h (fecha ter.). Couvert art.: R$ 3,50 a R$ 13,50. Mais um endereço. Aberto em 1996.

Intelligenza

O café coado sai a R$ 10,00 a caneca. Quem estiver acompanhado pode pedir o serviço com duas ou quatro canecas (R$ 15,00 e R$ 20,00, respectivamente). Já o expresso custa R$ 6,00, e pode ganhar a companhia de bolos caseiros de banana ou de cenoura com ganache de doce de leite (R$ 10,00 a fatia). Rua Paraíba, 966, Savassi (30 lugares), ☎ 99911-1311. 9h/20h (sáb., dom. e feriados 10h/18h). Aberto em 2016. Mind the Coffee São mais de vinte tipos especiais de grão de café, vindos principalmente da Serra da Mantiqueira e do cerrado mineiro, com os quais são preparadas bebidas como o expresso (R$ 5,00) e o mind the mocca (expresso, leite vaporizado e chocolate 50% cacau, R$ 9,00). Avenida Cristóvão Colombo, 501, Savassi (66 lugares), ☎ 3318-0943. 8h30/20h30 (sáb. 9h/19h; fecha dom.). Aberto em 2016.

Mocca Coffee and Meals

O barista César Costa seleciona os grãos especiais da casa, entre os quais o topázio, cultivado a 1 000 metros no cerrado mineiro, com notas de caramelo e morango, e que pode ser a base do expresso (R$ 5,50) e do mocca latte (R$ 9,00). Uma novidade é o fast coffee (café coado em uma máquina especial que conserva sabor e temperatura (R$ 4,00 ou R$ 12,00 o refil por três horas). As bebidas combinam bem com o pão de queijo recheado com frango, peito de peru, pernil, queijo canastra ou requeijão (R$ 6,00). Alameda do Ingá, 16, Vila da Serra, Nova Lima (85 lugares), ☎ 36567404. 8h/21h (qui. e sex. até 22h; fecha sáb. e dom.). Mais um endereço. Aberto em 2016.