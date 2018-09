Lugares para curtir a happy hour em Belo Horizonte

Bar do Lopes

Da cozinha, saem petiscos como o filé de tilápia grelhado com molho de limão-siciliano (R$ 44,90) e o pastel de camarão VG com requeijão (R$ 11,00 a unidade). O refrescante drinque gim do lopes (R$ 19,90) é feito com gim, soda, prosecco e um toque de limão. Sempre gelado, o chope Brahma custa R$ 8,50. Rua Professor Antônio Aleixo, 260, Lourdes (90 lugares), ☎ 32433717. 11h30/23h30 (seg. até 15h; dom. e feriados até 17h). Aberto em 1963.

Bombshell

A música, a decoração e as mesas na calçada compõem o ambiente de pegada descolada. A carta de drinques traz criações como o demônio (R$ 20,90), caipirinha de limão-capeta com vodca ou cachaça, mel e canela em pau. Para aplacar a fome, o carro-chefe é a batata rôsti recheada de carne-seca e catupiry (R$ 42,80). A porção de pastéis de queijo do reino (R$ 15,90) também faz sucesso. Rua Sergipe, 1389, Savassi (100 lugares), ☎ 98850-3627. 19h/2h (fecha dom. a qua.). Aberto em 2012.

Botequim Sapucaí

A famosa vista a partir da mureta da Rua Sapucaí fica ainda mais bonita com o dueto de jazz que se apresenta às terças e o grupo de chorinho, às quintas. Os cervejeiros podem pedir chope pilsen da Wäls (R$ 7,50). Nas noites frias, caem bem criações como o creme de cogumelos com massa folhada e torradas na manteiga (R$ 17,90) ou os croquetes de costelinha desfiada recheados com catupiry (R$ 28,00). Rua Sapucaí, 523, Floresta (60 lugares), ☎ 2516-8801. 11h30/14h30 e 17h/0h (seg. só almoço; sáb. e feriados almoço 12h/16h; fecha dom.). Aberto em 2017.

Djalma Mercearia Gourmet

A charmosa mercearia serve petiscos tradicionais de boteco, como o torresmo do políbio (R$ 28,00), com tiras crocantes da carne acompanhadas de limão-capeta. A carta de cervejas artesanais da Wäls traz diversas opções, entre elas os chopes Verano e session Citra (cada um a R$ 12,00). Alameda Oscar Niemeyer, 861, Vila da Serra (100 lugares), ☎ 3564-2484. 18h/0h (sáb. 12h/0h; dom. 12h/17h30; fecha seg.). Aberto em 2010.

Dorival Bar & Parrilla

As carnes aqui são tão importantes que ficam exibidas em uma vitrine. A estrela da casa é o vacio angus (R$ 99,00 a porção de 700 gramas), suculenta fraldinha que vem com pouca gordura e acompanhada de farofinha e molho chimichurri. Os chopes Amstel (R$ 7,90) e Heineken (R$ 8,90) são servidos geladíssimos. Alameda da Serra, 841, Vila da Serra (160 lugares), ☎ 3643-4311. 12h/15h e 18h/0h (sex. e sáb. até 0h; dom. até 17h30; fecha seg.). Aberto em 2012.

Guaja — Bar do Convés

Durante o dia a casa funciona como coworking. A partir das 18 horas se transforma em bar, com drinques elaborados pela bartender Cibele Guimarães. O dead man (R$ 25,00) é uma mistura de gim com suco de limão-siciliano, licor Amaretto, água tônica e espuma de gengibre. Para comer, saem hambúrgueres como o balança mas não cai (R$ 34,00): blend da casa no pão de mandioca com parmesão, queijo gouda, molho barbecue de cachaça, cebola caramelada e crispy de alho-poró, acompanhado de batata rústica, polenta ou mandioca frita. Avenida Afonso Pena, 2881, Funcionários (130 lugares), ☎ 3235-9191. 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom.). Aberto em 2016.

MeetMe At The Yard

Às sextas e aos sábados o DJ anima a casa tocando ritmos variados, do black ao soul. Para petiscar, a costelinha de porco assada na brasa chega às mesas com molho de jabuticaba e guarnecida de batata rústica e mandioca frita na manteiga de garrafa (R$ 58,00). Na carta de drinques consta a mistura de gim, gengibre, água tônica, soda, licor triple sec, limão-siciliano e grapefruit (R$ 24,00), uma das várias criações do barman Cássio Batista. Rua Curitiba, 2578, Lourdes (230 lugares), ☎ 3297-0909. 18h/0h (qui. e sex. até 1h; sáb. 14h/1h; dom. 14h/22h; fecha seg.). Aberto em 2013.

Mercearia 130

O famoso picolé mineiro é um dos pratos mais famosos, com quatro unidades de torresmo de costela suína, confitadas no forno por seis horas (R$ 48,00). Da carta de drinques saem o popular gim-tônica (R$ 22,00) e a caipirinha de uva, limão, rúcula e vodca (R$ 19,90). Rua Bernardo Guimarães, 2267, Lourdes (280 lugares), ☎ 2555-3395. 11h30/15h e 18h/0h (sex. e sáb. 12h/0h30; dom. 12h/17h; fecha seg.). Mais um endereço. Aberto em 2012.

Metrô Teresa

Shows, exposições e workshops, como o de cervejas artesanais, fazem parte da programação da nova casa. No cardápio, chamam atenção as doze opções de bolinho, entre elas a chamada estação bh, de queijo com ervas (R$ 27,00). Para acompanhar, o drinque estação santa teresa (R$ 22,00) mescla rum, gim, limão, sal, xarope de maçã verde, suco de cranberry e espuma de gengibre. O chope artesanal Provence pode ser degustado nos estilos pilsen, pale ale, red lager e IPA (preços entre R$ 6,00 e R$ 11,00). Rua Conselheiro Rocha, 2627, Santa Tereza (300 lugares), ☎ 2127-2840. 18h/1h (sáb. 16h/1h; dom. 16h/23h; fecha seg. a qua.). Aberto em 2018.

Oliver Art Bar

Receitas para compartilhar, como os nachos com guacamole (R$ 15,00), e sanduíches estão no cardápio da casa. Nos vários lounges do bar também é possível bebericar uma taça do margot, drinque com uísque bourbon, Jägermeister, vermute tinto, chá de hibisco, limão-siciliano e energético (R$ 20,00). Rua São Romão, 30, São Pedro (100 lugares), ☎ 2526-3930. 19h14/1h (fecha de dom. a qui.). Aberto em 2009.

Quermesse

Com decoração inspirada nas festas que dão nome à casa, o bar vende cerveja Original a R$ 10,99 (no balde com cinco, cada uma custa R$ 10,49). Do cardápio de petiscos sai a porção de iscas de miolo de alcatra na chapa acompanhada de pão e batata frita ou de mandioca cozida na manteiga de garrafa (R$ 61,90). Há três opções de molho para a carne: cerveja preta, cheddar ou quatro queijos. Rua Pium-í, 1175, Anchieta (150 lugares), ☎ 3284-9683. 18h/1h (sex. e sáb. até 2h; dom. 15h/21h; fecha seg.). Aberto em 2013.

Vintage 13

Frequentado pelos amantes do motociclismo, o bar serve o combinado de salsichão alemão com salada de batata e chucrute (R$ 53,00) e o chope Tropical Blonde, da cervejaria Artesanal Capa Preta (R$ 14,00). O sanduíche alemão vem montado no pão australiano e leva linguiça fina alemã picante, queijo prato, bacon e chucrute (R$ 22,90). Rua Antônio de Albuquerque, 382, Savassi (70 lugares), ☎ 99441-4314. 18h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. até 2h; fecha dom e seg.). Aberto em 2012.

