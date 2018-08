Meghan Markle só voltará a falar com o pai se ele mudar atitude, diz site

A relação de Meghan Markle com o pai, Thomas Markle, anda cada vez pior. Segundo um amigo próximo da duquesa de Sussex afirmou ao site do tabloide The Daily Mail, ela só voltará a falar com o pai caso ele a aborde de “maneira respeitosa” e pare de reclamar sobre o relacionamento deles para a imprensa. Neste domingo, ele deu uma entrevista ao tabloide inglês The Sun e afirmou que não conversa com a filha desde o casamento dela com o príncipe Harry, em maio. “Eu não espero vê-la ou ter notícias dela, e tudo bem”, disse.

Markle não compareceu ao casamento de Meghan afirmando que havia sofrido um ataque cardíaco e passado por uma cirurgia no coração. A decisão de não ir à festa se deu poucos dias depois que foi revelado que ele havia forjado e vendido fotos suas a um paparazzo. Desde então, ele tem recorrido à imprensa sempre que quer desabafar sobre o desenrolar da história. Já chegou a dizer que achava que a atriz ficaria melhor se ele “estivesse morto” e que não tem meios de contatar a filha por uma proibição do Palácio de Kensington.

De acordo com a fonte ouvida pelo Daily Mail, porém, Markle poderia entrar em contato com Meghan tendo Doria Ragland, sua ex-mulher e mãe da atriz, como intermediária. O ex-casal mantém contato e Doria tem muito boa relação com a duquesa – ela foi a única pessoa da família de Meghan a comparecer ao casamento real. “Thomas está falando com a imprensa mais do que ele tem tentado falar com a sua própria filha”, disse a fonte. “Apesar de ele dizer que não tem como falar com Meghan, ele sabe que a mãe dela, Doria, está em contato com ela.”

“Se ele realmente quisesse conversar com Meghan, ele poderia ter mandado uma carta pela mãe dela e pedido para ela encaminhá-la”, continuou a pessoa. “Infelizmente, isso não venderia jornais ou se encaixaria em sua narrativa mentirosa e vulgar.”

Família real estuda medidas

Segundo uma fonte ouvida pelo programa de TV Entertainment Tonight, Meghan está bastante chateada com a situação. “Ela já teve períodos difíceis com seu pai no passado, mas ela o ama. Por isso tem sido tão difícil”, disse a pessoa. “O Palácio, que tem a política de não comentar assuntos pessoais, está considerando uma estratégia mais agressiva para lidar com a situação do pai e da irmã de Meghan. Ninguém quer que isso continue.”

A meia-irmã de Meghan, Samantha, é outra que não se cansa de falar (mal) da atriz. Especula-se, ainda, que ela está sendo cotada para entrar no reality Celebrity Big Brother – um Big Brother só com celebridades e pessoas já conhecidas do público –, onde poderia falar o que quisesse sobre a irmã.