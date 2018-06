Meghan Markle ofusca realeza em estreia na corrida Royal Ascot

Meghan Markle fez sua estreia nesta terça-feira em um dos eventos sociais mais prestigiados da Inglaterra, a corrida de Royal Ascot, ao lado do marido, o príncipe Harry, em uma carruagem puxada a cavalo para a procissão tradicional no percurso no início da competição de cinco dias.

A atriz se destacou e ofuscou os muitos outros membros da realeza que participaram do evento, sendo destaque na imprensa internacional por seu look Givenchy, grife que também a vestiu em seu casamento, e um ousado chapéu Philip Treacy branco e preto. A nova duquesa de Sussex e seu marido tiveram a companhia do tio de Harry, Edward, o conde de Wessex, e de sua esposa Sophie na carruagem.

O evento acontece exatamente um mês após a pomposa cerimônia de casamento de Harry e Meghan no Castelo de Windsor.

A procissão da carruagem real ao Royal Ascot foi liderada pela rainha Elizabeth, de 92 anos, que vestia um casaco e um chapéu amarelo brilhantes.

Ao fim, os recém-casados entregaram um troféu ao jóquei Frankie Dettori, que venceu a prova St James’s Palace Stakes cavalgando Without Parole.