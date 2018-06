Sem Harry, Meghan Markle acompanha rainha pela 1° vez em visita oficial

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, acompanhou nesta quinta-feira, pela primeira vez, a rainha Elizabeth II em uma visita oficial à cidade de Chester, no noroeste da Inglaterra, onde participaram de diferentes atos.

É a primeira vez que a atriz, de 36 anos, comparece a um compromisso real sem a companhia de seu marido, o príncipe Harry, com quem se casou em 19 de maio no Castelo de Windsor.

A duquesa e a monarca britânica viajaram de trem nesta manhã até Chester, uma cidade situada a 286 quilômetros de Londres. Durante a chegada à estação da cidade, ambas foram recebidas pelas autoridades locais e por centenas de estudantes uniformizados que ondeavam bandeiras do Reino Unido.

Para a ocasião, a rainha usou um conjunto de cor verde pistache com um chapéu, como é habitual, enquanto Meghan usou um traje claro da Givenchy, que decorou com um cinto preto.

Os atos que participam em Chester incluem a inauguração oficial do “Mersey Gateway Bridge”, uma ponte de seis faixas sobre o rio Mersey que facilitará o trânsito entre as localidades de Runcorn e Widnes e que custou de 1,8 bilhão de libras (cerca 2,1 bilhões de euros). Além disso, ambas almoçarão com autoridades locais e participarão da abertura de uma livraria, um teatro e um cinema.

A duquesa de Sussex, Meghan Markle e a Rainha Elizabeth durante visita ao Storyhouse em Chester, no condado de Cheshire – 14/06/2018 A duquesa de Sussex, Meghan Markle e a Rainha Elizabeth durante visita ao Storyhouse em Chester, no condado de Cheshire – 14/06/2018