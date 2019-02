Meghan Markle está sendo perseguida como Lady Di, diz George Clooney

Sob os holofotes desde que seu namoro com o príncipe Harry foi confirmado – o que só se intensificou depois do casamento real e do anúncio de que esperava o primeiro filho do casal –, Meghan Markle vem sendo perseguida e difamada, segundo George Clooney. Nesse sentido, o ator comparou a duquesa de Sussex à sogra dela, princesa Diana, em entrevista à revista australiana WHO.

“Ela está grávida de sete meses e foi perseguida, difamada, da mesma maneira que Diana. A história está se repetindo”, afirmou. Diana morreu em 31 de agosto de 1997, quinze dias antes de Harry completar 13 anos. William tinha 15 anos. Ela sofreu um acidente de carro em Paris, ao ter o veículo em que estava com o namorado, Dodi Al-Fayed, perseguido por fotógrafos franceses. O motorista do casal perdeu o controle do carro na entrada do túnel da Ponte de l’Alma, colidindo com uma das pilastras de sustentação da construção.

“Vimos como isso terminou. Não consigo expressar quão frustrante isso é, ver divulgada uma carta de uma filha para um pai. Ela está sendo injustiçada, acho irresponsável e fico surpreso com tudo isso”, disse o ator, fazendo referência a uma carta, enviada por Meghan ao pai, Thomas Markle, divulgada pela imprensa recentemente. Na mensagem, escrita pela atriz depois do casamento com Harry, ela afirmava que estava “com o coração partido” por causa do comportamento do pai. Thomas não compareceu ao enlace e, segundo a carta, não atendia mais os telefonemas da filha, causando preocupação após o site TMZ ter afirmado que ele havia sofrido um ataque cardíaco.

Clooney e a mulher, Amal, compareceram ao casamento de Harry e Meghan em maio do ano passado. Apesar de serem amigos, o ator negou os rumores de que será o padrinho do filho do duque e da duquesa de Sussex. “Sou pai de gêmeos, tenho m**** o suficiente com que lidar, literalmente”, disse, em tom de brincadeira.