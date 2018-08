MC Loma diz que voltou a estudar, após cancelamento de shows

A cantora MC Loma, de 15 anos, que estourou no Carnaval com o hit Envolvimento, postou fotos estudando neste sábado e afirmou: “Realmente eu não estava frequentando a escola desde de que comecei morar aqui em São Paulo. Muitas pessoas estão falando absurdos comigo e com a minha mãe por mensagens e comentários. Passei dias triste com isso”. “Estou muito feliz de estar estudando de novo. É esse o exemplo que quero passar para vocês: estudem, façam cursinhos e procurem, sempre, se empenhar na escola e na vida.”

A postagem acontece depois de o show que estava marcado para o dia 18 em João Pessoa, capital da Paraíba, ser cancelado depois de uma intervenção do Ministério Público (MP) do estado.

A promotora de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente Soraya Escorel requisitou uma série de documentos dos pais da artistas e produtores do evento para apurar as condições do show.

A casa noturna Pink Elephant decidiu, então, cancelar a apresentação, alegando impossibilidade de cumprir em tempo hábil as exigências apontadas pelo Ministério Público.

A inciativa do órgão aconteceu depois de Loma ter dois shows cancelados no Recife, pelo fato de não conseguir regularizar suas condições de trabalho por não frequentar a escola, uma obrigação segundo a Vara Regional da Infância e da Juventude de Pernambuco.

De acordo com o MP da Paraíba, aos pais da funkeira, foi requisitado o alvará de autorização judicial, a comprovação de que ela está regularmente matriculada, frequentando a escola e com bom rendimento escolar e o contrato firmado para o show. À Pink Elephant, a promotora Soraya Escorel requereu em caráter de urgência documentação que atestasse a regularidade da apresentação.