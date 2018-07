MC Loma tem shows cancelados no Recife por não frequentar a escola

Dois shows do grupo MC Loma e as Gêmeas Lacração, que estourou no Carnaval deste ano com o hit Envolvimento, foram cancelados no Recife. Em nota, a empresa organizadora das apresentações afirma que o cancelamento se deu porque MC Loma, de 15 anos, não conseguiu regularizar suas condições de trabalho por não frequentar a escola, uma obrigação segundo a Vara Regional da Infância e da Juventude de Pernambuco.

O trio deveria se apresentar no dia 15 de setembro, no Clube Metrópole, e no dia 16, no Trio da Metrópole, na Parada da Diversidade. “Após um mês de incessantes e-mails, telefonemas e mensagens com os produtores da artista, fomos informados pela Start Music (que cuida da carreira do grupo) que MC Loma não conseguiria regularizar as suas condições de trabalho, exigências estabelecidas pela portaria nº 004/2011, da Vara Regional da Infância e Juventude da 1ª Circunscrição Judiciária-TJPE, que disciplina a participação de criança e adolescente em espetáculos públicos, pois não está sequer frequentando a escola e nem está matriculada, o que lamentamos muitíssimo”, diz a nota do Clube Metrópole.

A portaria 004/2011 da Vara Regional da Infância e Juventude da 1ª Circunscrição de Pernambuco regulamenta a participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos e concursos de beleza. Para que a participação seja autorizada, é necessário dar entrada em um pedido de alvará junto com o envio de alguns documentos, entre eles uma declaração de matrícula e frequência de aulas emitida por uma instituição de ensino.

O comunicado diz que a empresa acionou seu departamento jurídico na tentativa de garantir a apresentação da artista ao descobrir que os responsáveis por um outro show que aconteceu no Recife foram multados por não possuírem a documentação necessária.

Procurada por VEJA, a assessoria de imprensa da Start Music não respondeu ao contato até a publicação desta nota.

O Clube Metrópole afirma que o valor dos ingressos para o show do dia 15 será devolvido automaticamente a quem fez a compra pela internet. Quem comprou em ponto físico de venda (loja da Chilli Beans) pode reaver o valor pago no Bar do Céu. Os ingressos para o Trio da Metro serão mantidos, já que a festa terá outras apresentações, mas quem quiser solicitar a devolução do valor pago pode fazer o pedido por e-mail.

Confira abaixo a nota, na íntegra, do Clube Metrópole:

“O Grupo Metrópole recebeu um comunicado da produção da artista MC Loma informando o cancelamento das suas apresentações no sábado (15/09), no Clube Metrópole por meio da festa Preparada, e no domingo (16/09) no Trio da Metrópole, na Parada da Diversidade.

Nesta negociação iniciada em abril de 2018 com a produtora Start Music, que administra a carreira de MC Loma, o Departamento Jurídico do Clube Metrópole teve todos os cuidados em relação à documentação da artista – que é menor de idade. Por sua vez, a produtora da artista assegurou, durante todo o processo de contratação, que as apresentações de MC Loma estavam plenamente autorizadas pelos órgãos competentes, com toda a documentação necessária para garantir as suas apresentações em eventos.

O Clube Metrópole confiou nas informações repassadas pela Start Music, até porque já foram inúmeros os shows no Brasil e na própria capital Pernambucana em que se apresentou MC Loma. Porém, para surpresa do Clube Metrópole, recebemos informações que após recente apresentação no Recife, os responsáveis foram multados por não possuir a documentação necessária para apresentação da artista.

Tomando conhecimento sobre eventuais impedimentos legais para a realização do show de MC Loma, o Grupo Metrópole acionou o seu Departamento Jurídico no intuito de esclarecer os fatos e garantir a realização da apresentação da artista, mas sempre prezando pela legalidade – como agimos permanentemente no Grupo Metrópole.

Após um mês de incessantes e-mails, telefonemas e mensagens com os produtores da artista, fomos informados pela Start Music que MC Loma não conseguiria regularizar as suas condições de trabalho, exigências estabelecidas pela portaria nº 004/2011, da Vara Regional da Infância e Juventude da 1ª Circunscrição Judiciária-TJPE, que disciplina a participação de criança e adolescente em espetáculos públicos, pois não está sequer frequentando a escola e nem está matriculada, o que lamentamos muitíssimo.

Reforçamos aos nossos clientes que o Grupo Metrópole é uma casa de entretenimento que funciona no estrito cumprimento das Leis. E, do ponto de vista legal, é imperativo que menores de 18 anos, que exerçam funções remuneradas, continuem a frequentar a instituição escolar. Assim, considerando a situação narrada acima, e em vista da negativa dos produtores de legalizar a situação de MC Loma, os eventos no Clube Metrópole foram cancelados.

Gostaríamos de contar com a compreensão de todos. O Grupo Metrópole em sua função de promover entretenimento de qualidade buscará sempre a legalidade de tudo que cerca a casa e seus eventos.

Os ingressos para a Festa Preparada comprados online adquiridos pelo Sympla serão devolvidos automaticamente, os ingressos adquiridos na Chilli Beans poderão ser restituídos de segunda a sexta das 13h as 18h no Bar do Céu (ao lado da Metrópole).

Os ingressos para o Trio da Metro serão mantidos, quem desejar o cancelamento favor solicitar pelo e-mail ingressometropole@gmail.com.

As restituições poderão ser solicitados até o dia 31/08.

Estamos preparando as novas atrações para o fim de semana da Parada da Diversidade.

A festa Preparada, no dia 15 de setembro, contará com o show da diva do funk VALESCA POPOZUDA. E no domingo, 16 de setembro, o Trio da Metro irá desfilar na Parada da Diversidade com uma constelação de astros e estrelas do brega funk e do brega romântico. Em breve vamos divulgar a agenda completa.

Certos da compreensão de todos,

Grupo Metrópole”