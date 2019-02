MC Bin Laden perde show em NY

O funkeiro MC Bin Laden, famoso pelo hit Tá Tranquilo, Tá Favorável não vai mais se apresentar em Nova York, neste sábado, como previsto. O cantor, que tinha um show marcado no MoMA (Museu de Arte Moderna), publicou nas redes sociais uma foto em que aparece com um olhar desolado e anuncia o cancelamento de sua participação.

A apresentação do brasileiro faria parte da 19ª edição do festival Warm Up, do qual ele seria o único brasileiro no line up. Na postagem, MC Bin Laden garantiu que vai subir um vídeo em seu canal nesta quarta, às 19h, explicando o que motivou o cancelamento.

Nos comentários, fãs sugeriram que ele teria sido proibido de se apresentar na cidade por seu nome artístico, que remete ao líder terrorista que organizou o ataque às torres do World Trade Center, em Nova York, no dia 11 de setembro de 2001. “Osama Bin Laden causou uma das maiores tragédias da humanidade, será possível que você não imaginou que as pessoas ficariam ofendidas? Troca esse nome, cara”, dizia um dos comentários.