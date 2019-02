A Band anunciou, nesta terça-feira, 26, que a nova temporada do MasterChef Brasil estreia em 24 de março e a partir de agora será transmitida aos domingos, às 20 horas.

Esta será a 6ª temporada do MasterChef com participantes amadores – houve outras três com profissionais e uma com crianças.

Os jurados continuarão os mesmos: Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin. A apresentação fica por conta de Ana Paula Padrão.