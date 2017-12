Marquezine chora e atrizes ecoam ‘Game of Thrones’ em novela

Bruna Marquezine foi às lágrimas durante a Comic Con Experience (CCXP) 2017, em São Paulo, nesta sexta-feira, ao ver as primeiras cenas da novela das sete Deus Salve o Rei, que estreia em 9 de janeiro, na Globo. O folhetim, que conta com Marina Ruy Barbosa e Tatá Werneck, será o primeiro da emissora a ser ambientado na Idade Média.

Caracterizadas como suas personagens, as atrizes conversaram com o público presente e aproveitaram para tirar selfies com os fãs ao final do painel. Marina e Bruna assumiram a paixão por Game of Thrones, uma inspiração para o trabalho. “Usei muito da série”, conta Bruna. “Amo a rainha dos dragões”, lembrou Marina a personagem de Daenerys, vivida por Emilia Clarke.

Bruna e Tatá interpretarão princesas. “Eu faço a princesa Lucrécia, pasmem, sou uma princesa”, brincou Tatá. “Por que não a Bruna fazer a feia?”, sugeriu. Já Marina será Amália, que é plebeia. “É uma mocinha, mas é forte, tem garra, tem luz. Tem a oportunidade de virar princesa, mas não se apega a isso”, conta.