Mark Wahlberg doa cachê da discórdia

O ator Mark Wahlberg decidiu doar recém recebido cachê de 1,5 milhão de dólares para o Time’s Up, entidade que investiga casos de abuso sexual e desigualdade de gênero. Foi a quantia recebida pelo ator para refazer as cenas de Todo o Dinheiro do Mundo, mais recente produção do cineasta Ridley Scott. O filme, aliás, vem cercado por polêmica: ele teve de ser praticamente refeito depois que o ator Kevin Spacey foi acusado de assédio e Wahlberg recebeu muito mais do que Michelle Williams, sua parceira no filme, pelas filmagens adicionais. Michelle ganhou 80 dólares por dia pelo trabalho – seu soldo chegou 1 000 dólares.

“Nós ultimos dias, meu cachê foi objeto de muita discussão”, declarou Wahlberg num comunicado à imprensa. “Sou um defensor da igualdade e decidi então doar a quantia para o Time’s Up em nome de Michele Williams.” A agência William Morris, que representa Wahlberg e Michelle fez ainda uma doação de 500 000 dólares. O dinheiro arrecadado será utilizado para custear despesas legais.

Michelle Williams agradeceu o gesto de seu companheiro de cena e da agência que a representa. Ela lembrou ainda da solidariedade de várias atrizes que protestaram nas redes sociais pela disparidade dos salários entre Michelle e Wahlberg. Este, por seu turno, elogiou a coragem de Anhony Rapp, que denunciou ter sofrido assédio de Kevin Spacey quando ainda era adolescente.

A luta contra o assédio sexual em Hollywood teve início no final do ano passado, quando diversas atrizes revelaram ter sido assediadas – e algumas estupradas – por Harvey Weinstein, poderoso produtor de cinema, O escândalo levou à derrocada de Weinstein. O caso rendeu a criação da hashtag #MeeToo (Eu também, em português) no qual outras atrizes revelaram suas experiências com assédio. Mais recentemente a diferença salarial entre homens e mulheres foi colocada no tópico de discussões.