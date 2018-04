Após retratação de Blat, Maria Casadevall reclama de comentários violentos

Um post feito na última terça-feira no Instagram de Caio Blat, em que uma mulher aparece com uma camiseta em que se lê a frase “bruta não, mal domada”, continua gerando discussões nas redes sociais. Depois de ter o post acusado de machismo por Maria Casadevall, Blat chegou a se retratar nesta quinta, afirmando que publicou a imagem como “provocação”, mas horas depois a atriz rebateu a justificativa com um verdadeiro textão.

“Não vou falar sobre Caio. Não posso. Não nos conhecemos, seria injusto. Mas podemos falar sobre um homem coberto de todos os privilégios que a nossa sociedade tem para lhe oferecer e que ainda por cima ocupa o lugar de figura pública com visibilidade e relevância bastante consideráveis para todas as suas manifestações artísticas e pessoais?”, diz Maria no início texto.

A atriz conta ter recebido mensagens violentas depois da repercussão de seu comentário crítico à foto de Blat e defende: “IDEIAS (que às vezes moram dentro de brincadeiras aparentemente inofensivas) têm consequências. E ISSO é GRAVE. PORQUE mulheres morrem todos os dias no mundo inteiro, pois existem Homens que se sentem no direito de atuar de forma violenta“.

(Leia abaixo a íntegra da carta aberta de Maria Casadevall.)

No post feito na terça-feira, Blat compartilhou a imagem replicando a frase “bruta não, mal domada” na legenda. Maria Casadevall se posicionou categoricamente contra a camiseta, que para ela perpetua o machismo e a violência contra a mulher. “Onde é que está a PIADA?”, questiona a atriz. “Por que faz rir a ideia de que uma mulher tenha que ser DOMADA? Por que faz rir a ideia de que uma MULHER e um ANIMAL o mesmo lugar diante do Homem na SUPREMACIA DO MACHO? Pergunto: Se ela é bruta, deveria ser domada por QUEM? POR QUE? Afirmo: se alguma coisa tem que ser domada, são ideias e comportamentos que fabricam piadinhas aparentemente inofensivas que apenas servem para legitimar o funcionamento de nossa sociedade doente e MACHISTA, que mata muitas mulheres todos os dias. Isso não é ENGRAÇADO. É VIOLENTO. Bruta SIM, se ela quiser. E o que mais ELA QUISER SER. #machistasnãopassarão.”

Confira a sequência de posts feita pela atriz:

“PARTE 1

Não vou falar sobre Caio.

Não posso.

Não nos conhecemos, seria injusto.

Mas podemos falar sobre um homem coberto de todos os privilégios que a nossa sociedade tem para lhe oferecer

e que ainda por cima ocupa o lugar de figura pública

com visibilidade e relevância bastante consideráveis para

todas as suas manifestações artísticas e pessoais?

vamos falar sobre o conteúdo de uma postagem feita por esse homem

que transcreve palavra por palavra o “slogan” de uma camiseta

sem contextualizar a ideia e generalizando seu conteúdo para seus seguidores e pro público em geral?

bom,

independente da fotografia em si

e suas possíveis análises

“é uma mulher que está vestindo a camiseta”

(outra discussão importante, e podemos entrar nela depois)

“a imagem mostra um homem amarrado”

“a moça tá feliz”

“mas ele “só copiou” o que tá na camiseta”

e mais todo tipo de abordagem possível

O FATO É QUE

no momento em que ele posta a foto sem maiores contextos e transcreve aqueles dizeres

UMA IDEIA É ARTICULADA:

a IDEIA de que MULHERES devem ser DOMADAS

por HOMENS

pois são selvagens como todos os outros ANIMAIS.

e IDEIAS (que às vezes moram dentro de brincadeiras aparentemente inofenSivas – aproveitando para corrigir aqui minha última gafe ortográfica)

têm consequências.

e ISSO é GRAVE.

POR QUE?

PORQUE mulheres morrem todos os dias no mundo inteiro pois

existem Homens que se sentem no direito

de atuar de forma violenta sobre a vida dessas Mulheres exatamente porque, num processo

inconsciente, internalizam discursos e piadas “inofensivas”do cotidiano

e legitimam através dessa coleção de absurdos suas ações violentas perante suas próprias consciências.

quer dizer, um cara que lê alguém com tamanho calibre e visibilidade reproduzindo e incentivando de alguma forma, E MESMO QUE SEM ESSA INTENÇÃO, as ideias que ele próprio cativa, esse cara

vai se sentir automaticamente mais tranquilo para cometer suas atrocidades.

por isso mais preocupante que a postagem em si são os comentários e os desdobramentos imediatos que ela provoca.

como por exemplo, estes: “é isso mesmo”” “mulher boa é mulher domada”

“não tá domada porque não me conhece”

(continua)

“PARTE 2

e os risos

sempre os risos

e as gargalhadas

e por aí vai.

é exatamente aí que entra

a minha pergunta:

PRA QUÊ?

considerando o momento delicado e sombrio política e socialmente em que estamos inseridos

onde, se vacilarmos, corremos o RISCO REAL de vermos um homem extremamente autoritário, misógino e homofóbico assumir a presidência da república?

PRA QUÊ?

que tipo de comportamento estamos procurando incentivar entre a gente?

sim, meu amigo, acho que a gente é um pouco a linha de frente de todo esse processo.

e agora

num tá dando muito pra ser irresponsável.

num tá dando pra tergiversar sobre os FATOS nesse momento de mais um levante Histórico

da luta Feminista no Brasil e no Mundo.

enfim

num dá pra tá “meio grávido”.

entende?”

“PARTE 3

e repito

não é sobre o Caio ou sobre seja lá mais quem esteve envolvido nesse fato da postagem de ontem, mas é sobre o contexto e os desdobramentos desse acontecimento.

você tem que ver o tanto de mensagens (lindas também, inúmeras) violentas que recebi.

e acho que não podemos estar dispostos a isso.

precisamos estar vigilantes e atentos, TODXS nós, para que

esses tipos de intolerância não floresçam.

no mais compreendo e acolho as cicatrizes

que você coleciona como homem que também participa

dessa sociedade machista e que não reza a cartilha do patriarcado ao pé da letra.

suas cicatrizes são legítimas, são elas que te sensibilizam e te provocam empatia

mesmo a partir do seu lugar de privilégio, porque o primeiro passo pra somar na luta é exatamente o reconhecimento

do lugar que ocupamos neste processo como UM TODO.

assim como eu que, mesmo sendo mulher, reconheço MEUS PRIVILÉGIOS de mulher branca e de classe média em relação ao corpo da mulher negra e periférica.

procuro sempre me colocar A PARTIR desse lugar.

e estamos SEMPRE todos sujeitos ao equívoco.

e estamos SEMPRE em tempo de nos conscientizarmos

dele.”

“PARTE 4

agora

quanto a todo o DESCONFORTO

acho que ele está posto pra TODAS/TODES/TODOS NÓS

pois estamos em tempos de MUDANÇAS

e MUDAR é DESCONFORTÁVEL por ESSÊNCIA.

é desconfortável pra pessoa que se percebe equivocada

e pra pessoa que aponta, que se expõe através da fala.

afinal seria muito menos trabalhoso

olhar aquela postagem

achar só uma grande merda e tocar com outras

coisas

afinal pra quê cutucar se é tão desconfortável?

mas acredito que precisemos TODXS experimentar e atravessar esse desconforto

porque ele é o ANÚNCIO DA MUDANÇA.

e pra que esse episódio de simples e cotidiana reprodução

ideológica do machismo nosso de cada dia que estamos todos tão habituados que nem sequer notamos mas que faz com que tanta mulher seja vítima de violência física ou psicológica (e garotos que, como você foi um dia, também sejam) possa se transformar em um momentinho de reflexão para todxs que ESTÃO DISPOSTOS e abertos para esse NOVO NORMAL que, AINDA BEM, está transformando as pessoas, as relações e o mundo.

enfim

pra que isso DE FATO ACONTEÇA

PRECISAMOS ESTAR ATENTOS, JUNTOS E FORTES.”

“PARTE 5

Também é nosso dever preservar a prática DEMOCRÁTICA da discordância e do entendimento através do diálogo com respeito e afeto e NÃO PERMITIR que ela seja DETURPADA e transformada de forma arbitrária NUMA ARENA DE LUTA LIVRE pela mídia oportunista de plantão.

com todo afeto e aberta para qualquer tipo de resposta,

Maria.”