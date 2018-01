Marcelo Adnet exagera na dança e dá um tapa em Ana Furtado

Marcelo Adnet se excedeu na animação durante a sua participação no programa Encontro com Fátima Bernardes. O humorista dançava ao lado de Ana Furtado, quando decidiu dar um pequeno chute para uma das câmeras. O movimento dos seus braços acabou acertando Ana, que depois de dar um giro com o impacto, começou a rir da situação.

No Twitter, Adnet e Ana brincaram com o acontecido na terça-feira. “Depois do sucesso de Que Tiro Foi esse, vem aí o próximo hit do carnaval: Que Porrada Foi Essa“, postou a apresentadora junto com o vídeo do acidente. Depois, ela ainda publicou uma foto fazendo um careta: “Amores, está tudo bem. Alguém avisa pra Fátima Bernardes que eu tô legal?”.

Depois do sucesso de "Que Tiro Foi esse", vem aí o próximo hit do carnaval "Que Porrada Foi Essa" 👊🏻😂 pic.twitter.com/uZwi0XGwXD — Ana Furtado (@ana_furtado) January 23, 2018

Alguém avisa pra @fbbreal que eu tô legal? 🤪 pic.twitter.com/nn5LimszUx — Ana Furtado (@ana_furtado) January 23, 2018

Adnet gravou um vídeo para a rede social quando ainda estava no estúdio do Encontro para explicar aos fãs o que tinha acontecido. “Tinham dois rapazes sem camisa pulando e dançando. Eu fui dar um chutinho na câmera e peguei com o braço na Ana. Foi sem querer. Ela passa bem. Foi apenas um murro. Desculpa, Ana. Eu te amo. Você é demais”, explicou o humorista.

Nas redes sociais, o acidente também não passou despercebido. “Eu sou a Ana Furtado e o Adnet é a vida”, escreveu o blogueiro Thiago Pasqualotto. “Ana Furtado já se encontra a caminho pra substituir ela mesma após ser atingida ao vivo pelo Adnet”, brincou outro usuário.

Eu sou a Ana Furtado e o Adnet é a vida. pic.twitter.com/HALoidgirf — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) January 23, 2018