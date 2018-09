Maisa Silva filosofa na Globo e conquista Pedro Bial

Maisa Silva mostrou, mais uma vez, que é bastante madura para quem tem 16 anos no Conversa com Bial que vai ao ar nesta quinta-feira. A atriz do SBT filosofou no programa ao falar sobre o comportamento dos jovens de levar a vida pelas telas dos celulares e levou o apresentador da Globo a brincar que estava chorando, emocionado com suas palavras.

Bial finge que chora com declaração de Maisa Silvia no ‘Conversa com Bial’ Bial finge que chora com declaração de Maisa Silvia no ‘Conversa com Bial’

“Aprendi com a lua que a gente não consegue tirar uma foto que capte toda a sua perfeição, é uma coisa que só seus olhos conseguem enxergar”, disse Maisa a Pedro Bial. “A não ser que você seja um fotógrafo profissional com a sua super lente. Se você for adolescente com um smartphone e quiser tirar foto da lua, você não vai ter êxito. Então, eu aprendi com a lua que muita coisa a gente só vai conseguir enxergar com os olhos.”

Maisa participou da atração junto com o pediatra Daniel Becker, a jornalista e escritora Brenda Fucuta e o diretor do filme Ferrugem, que estrou na semana passada nos cinemas, Aly Muritiba. Os convidados falaram sobre o uso crescente das tecnologias por jovens e como esse novo panorama torna necessária uma educação digital para todos.