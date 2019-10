Maisa no ‘Mais Você’ é pedrada comercial em um dogma da Globo

No século passado, quem não estava na Globo não existia. Na era pré-meme, a piada era “morreu ou tá na Record?”. Apenas algumas estrelas de alto calibre quebravam esse monopólio da audiência e faziam barulho fora do Projac. Jô Soares, Serginho Groisman e Ana Maria Braga conseguiram brilhar em outros canais. Atenta ao movimento, a rede de Roberto Marinho logo os contratou.

Quem a Globo não conseguia contratar era sumariamente ignorado. E quem resolvesse sair… Tom Cavalcante ficou anos na lista negra, para aonde também foi a Xuxa, quando saiu da geladeira global direto para a Record.

Mas os tempos são outros. A Globo ainda é poderosíssima, mas está longe de poder se dar ao luxo de fingir que quem não está nos seus camarins não existe.

A participação da apresentadora Maisa no programa Mais Você nesta segunda, 21, é mais uma pedrada nesse dogma da Globo de ignorar as estrelas de outros canais. Poucas pessoas têm mais a cara do SBT — além de Silvio Santos, claro — do que Maisa. Ela apareceu e cresceu nos estúdios da Anhanguera e se tornou a adolescente mais seguida do Twitter, a rede que hoje entrou em furor com a presença da garota no café da manhã com Ana Maria Braga.

A presença de Maisa na Globo foi rápida e impulsionada por milhares de reais de uma empresa de cosméticos, o que ninguém nem fez questão de disfarçar. Mas é sintomática. Quando foi lançado, o programa Tá no Ar surpreendeu muita gente ao fazer piada com atrações de fora da Globo. A abertura da novela Verão 90, fazendo referência a programas do SBT também. Desde então está liberado citar a concorrência.

Mas nada como levar as estrelas da outra casa para entrevistas e participações. Antes do Mais Você, Maisa já tinha participação do Conversa com Bial.

Com contrato com o SBT até dezembro, Larissa Manoela, que despontou na novela Carrossel e hoje é uma das autoras best-seller do público adolescente, foi ao Encontro com Fátima Bernardes em agosto. Na semana passada, afirmou que o seu ciclo na emissora que a revelou se fechou. Ainda não se sabe se irá para Globo ou para o streaming.

As especulações sobre a ida de Maisa para o Projac também duram anos. O que é fato é que, conforme revelou o blog VEJA Gente, a apresentadora está cada mais mais inserida nos círculos globais.

Seja como for, por audiência ou por contratos publicitários, a Globo sabe que não pode mais fechar os olhos para o que acontece fora dos seus muros. E está bastante atenta aos movimentos dessas garotas que falam com um público para quem a Globo não é mais importante do o YouTube ou Netflix.