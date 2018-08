Lulu Santos se declara para namorado na TV: ‘Uma alma extraordinária’

Lulu Santos aproveitou a última fase das audições às cegas do The Voice Brasil para se declarar ao namorado, Clebson Teixeira. O cantor foi homenageado pela equipe do programa e entre alguns relatos sobre a carreira, afirmou: “Uma vida só se completa, de fato, com outra. Eu tenho encontrado há pouco tempo, mas de uma forma muito determinante, esta outra vida com quem eu resolvi dividir a minha”.

“É essa pessoa de uma alma extraordinária, que soube abrigar todos os meus desejos e anseios numa vida plena e de fato feliz. Se chama Clebson Teixeira”, explicou.

No palco do programa, Lulu ainda apresentou a sua nova música, Orgulho e Preconceito, em que declara: “Esta canção é pra você nunca mais ter que sussurrar quando diz que me ama. Pra te libertar de todo julgamento alheio”.

Lulu Santos, de 65 anos, revelou pelas redes sociais, em julho, o relacionamento com Teixeira, 26, que mora na cidade de Belo Horizonte. Na mesma semana, o cantor ainda fez um vídeo, agradecendo o apoio dos fãs. “A gente fez questão de iniciar isso na rede social, porque não temos absolutamente nada a esconder”, afirmou na postagem. “Clebson e eu estamos encantados com todo o amor e carinho. E a gente deseja, do fundo do coração, que esse amor reflua para cada um de vocês.”