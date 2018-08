Lulu Santos divulga ‘Gritos e Sussurros’, nova canção para o namorado

O romance com o baiano Clebson Teixeira tem sido benéfico para a criatividade de Lulu Santos. Ontem ele divulgou a letra de Gritos & Sussurros, segunda composição inspirada em seu novo amor. Diz a letra: “Foi só depois de algum tempo que consegui compreender como é importante aquilo que você sussurra, o que você diz baixinho só para eu perceber. É a bula do amor. O modo que se usa.” No dia 10 de agosto, Santos lançou Orgulho & Preconceito, primeira canção romântica endereçada para o analista de sistemas de 26 anos, 41 a menos que o cantor e guitarrista. Certamente, um novo momento para o autor de versos como “Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixar assim, subentendido” (Apenas Mais uma de Amor).

Para ficarmos em outra canção de Santos, Aquilo, o namoro dele com Teixeira “vai passar de hora em hora”. O casal foi flagrado durante a apresentação do Grupo Corpo, em Belo Horizonte, e passa esse final de semana no Rio. O novo casal tem sido saudado por amigos do cantor e guitarrista. Um deles foi a cantora Fernanda Abreu, que gostou de ter visto o baiano com uma camiseta de Amor Geral, seu mais recente lançamento