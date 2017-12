Ludmilla fará turnê europeia: ‘Vamos ensinar para os gringos’

Não é só a Anitta que está conquistando espaço internacional com o pop brasileiro. A cantora Ludmilla anunciou nesta sexta-feira que fará a sua primeira turnê pela Europa entre fevereiro e março de 2018. Serão cinco shows que passarão por quatro países: Suíça, Itália, Irlanda e Portugal. “Vamos ensinar certin para os gringos como é que se diverte!”, comemorou a cantora no Instagram, citando o nome de uma de suas músicas, Te Ensinei Certin.

A cantora de 22 anos dedicou o ano de 2017 para divulgar seu segundo álbum de estúdio, A Danada Sou Eu. “Depois de um ano maravilhoso com indicação ao Grammy Latino, ganhar como cantora no Meus Prêmios Nick, receber o Disco de Ouro e participar dos principais festivais e programas de TV, estou aqui pra contar que vai rolar a minha primeira turnê na Europa no começo do ano que vem”, escreveu a cantora na rede social.

A novidade foi divulgada apenas um dia depois de Ludmilla ter feito um show para mais de 20.000 pessoas durante um festival na cidade de Luanda, capital da Angola. Durante a apresentação, a cantora se emocionou com a multidão e agradeceu: “Poucas pessoas sabem por tudo que eu já passei e chegar aqui hoje é uma grande conquista e vitória pra mim”.