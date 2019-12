Ludmilla convida Rennan da Penha para produzir single com Cardi B

A cantora Ludmilla fez um convite para o DJ e produtor Rennan da Penha para ele produzir o single que cantará em parceria com Cardi B. A funkeira carioca e artista americana planejam há meses esse lançamento — antes, a parceria teria também Anitta, hoje rompida com Ludmilla.

+ A vida na prisão e os novos passos de Rennan da Penha

Ludmilla conhece bem o trabalho de Rennan. Ela mesma já esteve no pancadão Baile da Gaiola, na Vila Cruzeiro, para fazer show. Rennan ficou sete meses preso por associação ao tráfico de drogas, e foi solto em novembro após a mudança de entendimento de prisão após condenação em segunda instância. Rennan também convidado para fazer uma parceria com Anitta e assinou um contrato com a Sony Music.