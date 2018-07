Louvre oferece nova exposição: as obras do clipe de Beyoncé e Jay-Z

O Museu do Louvre, em Paris, está oferecendo uma nova exposição aos visitantes: admirar as obras que aparecem no clipe Apeshit, de Beyoncé e Jay-Z, lançado de surpresa pelo casal no último dia 16 junto com o álbum conjunto Everything Is Love. O percurso, segundo o museu, dura 1h30.

O vídeo, que já foi visto mais de 56 milhões de vezes na internet, foi rodado em sigilo no museu e mostra o casal diante da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Dançarinos também fazem uma coreografia diante de A Coroação de Napoleão, de Jacques-Louis David. Entre as dezessete obras que aparecem no clipe estão ainda O Casamento em Caná, de Paolo Veronese, e A Balsa da Medusa, de Théodore Géricault.

O museu não revelou o valor pago por Beyoncé e Jay-Z para gravar no local – segundo estimativas, os cantores podem ter desembolsado cerca de 18.000 euros (quase 80.000 reais). Não se sabe, porém, se algum valor realmente foi cobrado pelo Louvre, já que a gravação do clipe em suas instalações acabou se tornando um excelente meio de divulgação para a instituição, que deseja atrair os jovens.