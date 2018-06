De volta ao Brasil, Bruna Marquezine já retomou a rotina — o que inclui posts com merchandising nas redes sociais. Na noite desta segunda-feira, a atriz publicou uma série de imagens no Instagram Stories, a ferramenta para publicação temporária do site, em que aparece gravando com os colegas de Deus Salve o Rei, na Globo, comendo pizza e depois sushi diante do laptop onde passa a série American Crime Story.

No melhor estilo “meu querido diário”, Bruna descreve em um dos vídeos seu primeiro dia pós-Rússia, onde assistiu à vitória da Seleção Brasileira sobre a Costa Rica na sexta-feira, assim como às inúmeras quedas e ao choro do namorado, Neymar, em campo.

“Hoje, eu cheguei ao Brasil quatro e meia da manhã. Aí, fui gravar às onze, comi dois pedaços de pizza, fui treinar porque fiquei me sentindo culpada e agora vou ver minha série depois do treino e depois do banho e comer Leve Sushi”, disse, antes de focalizar a sacolinha de comida com o celular.

Para se ter uma ideia, uma estrela com o status digital de Bruna Marquezine — só no Instagram, já são 28,8 milhões de torcedores — costuma cobrar ao menos 100 000 reais por um único post.