Livro ‘Na Natureza Selvagem’ vira musical no Brasil

O livro Na Natureza Selvagem, de Jon Krakauer, que ganhou um filme de mesmo nome em 2007, será adaptado para um musical no Brasil. Protagonizado por Ivan Mendes (Salve Jorge e Belaventura), a produção será inspirada no musical argentino Fuerza Bruta e contará com uma banda ao vivo, dançarinos e projeções de vídeos em 360 graus.

“O Brasil nunca propôs um projeto com formato diferenciado como esse. Escolhemos o filme Na Natureza Selvagem, porque ele tem milhões de fãs. É uma história que fala sobre a busca da sua própria verdade”, conta a diretora do espetáculo, Cássia Villasbôas.

O musical não será apresentado em teatros convencionais. Mendes será o único ator com falas no palco e contracenará apenas com bailarinos. Flashbacks da vida do personagem serão projetados em 360 graus, garantindo a total imersão do público na história. Tudo será acompanhado pela banda ao vivo, que tocará a trilha-sonora do filme de 2007, feita por Eddie Vedder, o vocalista da banda Pearl Jam.

​Ainda sem data de estreia, o espetáculo recebeu aval do Ministério da Cultura para captar mais de 3,3 milhões de reais. Agora, será necessário encontrar patrocinadores que queiram contribuir para a realização da produção por meio de incentivos fiscais. O projeto prevê uma temporada de dois meses no Rio de Janeiro e outra em São Paulo.

Na Natureza Selvagem se passa nos anos 1990 e conta a história baseada em fatos reais de Christopher McCandless, um jovem recém-formado, que decide sair em uma aventura pelos Estados Unidos. Depois de quase dois anos de jornada, ele parte para um desafio maior ainda: uma viagem para o Alasca.