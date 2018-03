Liam Gallagher, o bad boy, faz o simpático no Lollapalooza

Liam nunca foi o simpático dos irmãos Gallagher, mas superou as expectativas durante o Lollapalooza 2018. O britânico se apresentou no palco principal do festival no início da noite deste domingo e, apesar de toda marra, apatia, fez um bom show, entregando ao público diversos sucessos dos tempos de Oasis.

Quando o vocalista subiu ao palco e puxou os primeiros versos de Fuckin’ in the Bushes, o público respirou aliviado. Com uma alegada infecção pulmonar, o vocalista cortou pela metade o show no Chile há pouco mais de uma semana, e cancelou sua participação em uma Lolla Party — evento que antecedia o grande festival.

A doença, no entanto, não tirou o fôlego do cantor. Entre canções da fase solo e hits do Oasis — banda que liderou ao lado do irmão mais velho, Noel, até 2009 — Liam apresentou um show linear, sem grandes interações com o público, mas surpreendentes “obrigados” e a qualidade que o levou ao estrelato.

Confira abaixo a lista de músicas apresentadas por Liam Gallagher no Lollapalooza 2018:

Fuckin’ in the Bushes

Rock ‘n’ Roll Star

Morning Glory

Greedy Soul

Wall of Glass

Bold

For What It’s Worth

Some Might Say

I Get By

Be Here Now

Wonderwall

Supersonic

Cigarettes & Alcohol

Live Forever