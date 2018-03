Léo Rosa, da Record, anuncia que venceu câncer: ‘Celebrar a vida’

O ator Léo Rosa anunciou que está curado de um câncer do qual vinha se tratando nos últimos meses. “Agradeço pelas boas energias. Fim do assunto doença. Celebrar a vida. Fui”, escreveu no Instagram. O ator é conhecido por atuar como galã das novelas Vidas Opostas, Rei Davi e Escrava Mãe na Rede Record.

Rosa, de 34 anos, contou a novidade nesta sexta-feira. Em vídeo publicado no Instagram, o ator aparece primeiro com uma feição séria, que se transforma em um largo sorriso de comemoração.

Em dezembro, Léo usou também o Instagram para anunciar estava lutando contra um câncer. Ele não divulgou mais informações sobre a doença e pediu aos amigos para não comentarem o tema com ele ou nas redes sociais. “Ficar falando com o amigo sobre doença é muito chato”, afirmou na época.