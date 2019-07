Laudo médico confirma morte de Cameron Boyce por epilepsia

Um laudo realizado pelo Departamento de Exame Médico-Legista de Los Angeles, nos Estados Unidos, revelou a causa da morte do o ex-ator da Disney Cameron Boyce. De acordo com o resultado da autópsia, divulgado na terça-feira 30, o jovem de 20 anos morreu por epilepsia.

No último dia 8, uma autópsia já havia sido realizada, mas o Departamento afirmou que a causa da morte só seria divulgada após novos exames. Na ocasião, em nota enviada à revista People, a família do rapaz revelou que ele sofria com a doença, o que o levou a ter uma convulsão.

Boyce morreu enquanto dormia, no sábado 6. Ele foi encontrado inconsciente em sua casa e declarado morto no local após as autoridades serem chamadas.

Cameron Boyce começou a atuar aos 9 anos de idade. Ele ficou conhecido por seu trabalho na série infantil Jessie e após dar vida a um dos protagonistas da série de filmes para televisão Descendentes, que conta a história dos filhos de célebres vilões da Disney. Na produção, Boyce vivia Carlos de Vil, filho de Cruella de Vil, de 101 Dálmatas..