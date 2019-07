Cameron Boyce sofria de epilepsia e morreu após convulsão, diz família

A família do ex-ator mirim Cameron Boyce revelou a causa de sua morte, que ocorreu no último sábado 6. De acordo com uma declaração enviada à revista People, o rapaz de 20 anos sofria de epilepsia, o que o levou a ter uma convulsão.

Na segunda-feira 8, o Departamento Médico Legista de Los Angeles fez uma autópsia no corpo do ator e afirmou que a causa da morte só seria divulgada após novos exames.

Boyce morreu enquanto dormia. Ele foi encontrado inconsciente em sua casa e declarado morto no local após as autoridades serem chamadas.

“Nós ainda estamos tentando descobrir como superar esse momento devastador”, diz a nota da família. “Continuamos a pedir privacidade para que nós e todos que o conheciam e o amavam possam lamentar sua perda e organizar seu funeral, o que, por si só, já é angustiante.”

Nascido em Los Angeles, Cameron Boyce começou a atuar aos 9 anos. Ele ficou conhecido por seu trabalho na série infantil Jessie e após dar vida a um dos protagonistas da série de filmes para televisão Descendentes, que conta a história dos filhos de célebres vilões da Disney. Na produção, Boyce vivia Carlos de Vil, filho de Cruella de Vil, de 101 Dálmatas. No cinema, entre suas participações em filmes estão Gente Grande e Gente Grande 2, protagonizados por Adam Sandler.