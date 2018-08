O Lagundri está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Lagundri, entre os dias 1° e 30 de setembro, no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 55,00, enquanto no jantar pagarão R$ 65,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Almoço

Entrada : Makhua Buns: pão chinês recheado com berinjela empanada na farinha panko, kimchi da casa, cebola roxa, molho hoisin e brotos de coentro.

: Makhua Buns: pão chinês recheado com berinjela empanada na farinha panko, kimchi da casa, cebola roxa, molho hoisin e brotos de coentro. Prato principal : Pad Thai vegetariano: um clássico tailandês, salteado na wok com talharim de arroz, shiitake, tofu, molho de tamarindo e amendoim ou Babi Nenas: prato agridoce típico da Indonésia, combina mignon suíno, gengibre, cubos de abacaxi, molho de ostras, cebola roxa, vinagre de arroz e amendoim.

: Pad Thai vegetariano: um clássico tailandês, salteado na wok com talharim de arroz, shiitake, tofu, molho de tamarindo e amendoim ou Babi Nenas: prato agridoce típico da Indonésia, combina mignon suíno, gengibre, cubos de abacaxi, molho de ostras, cebola roxa, vinagre de arroz e amendoim. Sobremesa: Mamuang: arroz moti com calda de leite de coco, pedaços de manga e flor de sal.

Jantar

Entrada : Ninhos do dragão: dumpling de tempurá com recheio de porco, molho de ostras e alga nori, servido com molho de ameixa.

: Ninhos do dragão: dumpling de tempurá com recheio de porco, molho de ostras e alga nori, servido com molho de ameixa. Prato principal : Masaman Curry: curry muçulmano originário do sul da Tailândia, leva pedaços de filé-mignon, batata-doce assada, chips de batata e castanha ou Pad Thai: clássico prato tailandês salteado na wok com talharim de arroz, frango, legumes, molho de tamarindo e amendoim.

: Masaman Curry: curry muçulmano originário do sul da Tailândia, leva pedaços de filé-mignon, batata-doce assada, chips de batata e castanha ou Pad Thai: clássico prato tailandês salteado na wok com talharim de arroz, frango, legumes, molho de tamarindo e amendoim. Sobremesa: Taj Mahal: paçoca da casa, iogurte natural, compota de manga e sagu.

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.

Lagundri. Rua Saldanha Marinho, 1071, centro, 3232-7758. Almoço: seg. a sex. 11h30/14h30. Jantar: seg. a qui. 19h30/23h30 (sex. e sáb. até 0h).