Lady Gaga garante: ‘romance’ com Bradley Cooper era jogada de marketing

O ano era 2018. O mundo estava em frenesi com um possível romance entre Bradley Cooper e Lady Gaga. Ambos divulgavam o filme Nasce uma Estrela, vencedor do Oscar de Melhor Canção por Shallow. O clima de romance era nítido — e um pouco constrangedor: Gaga estava noiva, e Cooper, casado com a modelo Irina Shayk. O estado civil de ambos não os impediu de, durante a premiação da Academia de Hollywood, andar de mãos dadas e cantar abraçadinhos ao piano. Meses depois, o casamento de Cooper foi para o ralo, assim como o noivado de Gaga…

Agora, Lady Gaga em entrevista concedida à Oprah, para a revista Elle, garante que tudo foi “orquestrado” pelos dois em uma jogada de marketing.

“Criamos uma história de amor. Para mim, como uma cantora e atriz, é claro que eu queria que as pessoas pensassem que estávamos apaixonados. E nós queríamos que as pessoas sentissem esse amor no Oscar. Queríamos passar isso para todas as lentes e atravessar a TV para quem estava assistindo. Trabalhamos duro, trabalhamos por dias. Fizemos tudo – foi tudo orquestrado”, declarou a cantora.

A cantora Lady Gaga e o ator Bradley Cooper se apresentam durante a cerimônia de premiação do Oscar, realizada em Los Angeles – 24/02/2019 A cantora Lady Gaga e o ator Bradley Cooper se apresentam durante a cerimônia de premiação do Oscar, realizada em Los Angeles – 24/02/2019

Gaga admite, porém, que gostou do resultado de sua interpretação — mais merecedora de um Oscar do que a música que lhe deu a estatueta. “Na verdade, falamos sobre isso: ‘Fizemos um bom trabalho’. Eu fiz tudo isso pelo impacto, não pela fama.”