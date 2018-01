Kimmel minimiza Oscar: celebridades entregando troféus entre eles

O anfitrião do Oscar Jimmy Kimmel assegurou que se divertiu com o caos da cerimônia do ano passado, quando La La Land: Cantando Estações foi anunciado como ganhador em vez de Moonlight: Sob a Luz do Luar. Durante evento da Associação de Críticos de Televisão em Pasadena, o apresentador aproveitou para fazer uma piada, dizendo que um novo erro causaria uma demissão em massa na emissora ABC, responsável pela transmissão do prêmio da Academia de Hollywood. “Não acredito que volte a acontecer. Tenho que admitir que me divertiria muito”, garantiu.

Kimmel, que será novamente o anfitrião este ano, minimizou as críticas em torno do erro, afinal, é apenas um programa de entretenimento. “Sejamos honestos, no final é apenas um grupo de celebridades entregando troféus entre eles”. Segundo ele, 99% da edição passada do Oscar correu bem. “Não foi um desastre de dimensões do Titanic, como muitos falaram.”

O comediante de 50 anos não disse quanto do escândalo sexual em Hollywood ocupará o seu monólogo. “Estou certo que será um ponto a tocar, a menos que ocorra algo tipo uma arma nuclear dirigida a Sacramento”.